CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ / MAÇTA MÜTHİŞ MÜCADELE
Atina'yı böyle gazladılar ! Füze takviyesi...
Atina'yı böyle gazladılar ! Füze takviyesi...
ABD'den korkutan iddia ! Trump çekilecek mi ?
ABD'den korkutan iddia ! Trump çekilecek mi ?
Araçlarını satacaklar dikkat ! Yargıtay'dan flaş karar
Araçlarını satacaklar dikkat ! Yargıtay'dan flaş karar
TSK arşivinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları
TSK arşivinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları
Döviz ve TL işlemlerinde sıkı denetim geliyor
Döviz ve TL işlemlerinde sıkı denetim geliyor
Eski bakan Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı
Eski bakan Hasan Celal Güzel yoğun bakıma alındı
Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı
Meteoroloji'den İstanbul için önemli uyarı
Yerli otomobilde flaş gelişme !
Yerli otomobilde flaş gelişme !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Mart 2018 17:40

Yerel sanatçıya sopalı saldırı !

Ankara'da evinin önünde kar maskeli kişiler çıkan yerel sanatçı Nadir Durak saldırıya uğradı.

Yerel sanatçıya sopalı saldırı !
A+ A-

Ankara'da evinin önünde kar maskeli bir grubun sopalı saldırısına uğrayan yerel sanatçı Nadir Durak (39), kolundan ve ayağından yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde geçen hata içinde meydana geldi. Ankara'da bir eğlence merkezinde gece sahne alan Nadir Durak, kendisine ait otomobille sabah saatlerinde evine gitti. Evinin önünde otomobilinden inen Durak'a kar maskeli bir grup sopayla saldırdı. Saldırıda Durak'ın sağ kolunda ve sol bacağında kırıklar oluştu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Durak ise yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada iki gün tedavi altında tutulan Durak, daha sonra taburcu edildi.

'KORKAKÇA BİR GİRİŞİM'

Tedavisi evinde süren evli ve 2 çocuk babası Nadir Durak, evinin önünde 3-4 kişilik kar maskeli grubun sopalı saldırısına maruz kaldığını belirterek, "Haince, kalleşçe, korkakça bir girişim. Korkak olmasalar kar maskelerini takıp gelmezler. Bizim kimsenin etlisiyle, sütlüsüyle işimiz olmaz. Çizgimiz belli, çok şükür. Yasal yönden bunun tamamen arkasındayız. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç güne kadar inşallah bir şeyler belli olmuş olur. Ama neden, niye oldu, yakında ortaya çıkacaktır" dedi.

Durak'ın şikayeti sonrası polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

yerel sanatçı , saldırı , ankara
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM