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Yerel seçimde oy kullanacak yabancı sayısı belli oldu

Yerel seçimde oy kullanacak yabancı sayısı belli oldu
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da oy kullanacak yabancı seçmen sayısını açıkladı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere 21 gün kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul seçimlerinde oy kullanacak yabancı seçmenlerin listesini paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da oy kullanacak yabancı seçmen sayısını açıkladı.

SZC TV’ye konuk olan Çelik, 293 bin 617 yabancı seçmenin, İstanbul seçimlerinde sandığa gideceğini söyledi.

İBB’den alınan verilere göre, oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmenlerin listesinin tamamı şöyle:

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da oy kullanacak yabancı seçmen sayısını açıkladı.

Etiketler yerel seçim 31 mart oy kullanacak yabancı sayısı istanbul ibb
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