Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz ?

Referandum sonucunu tahmin eden Konsensus, İstanbul’un 39 ilçesinin 100 mahallesinde 2 bin kişi ile görüşerek, seçmenin eğilimini ölçtü. ‘Bu pazar yerel seçim olsa İstanbul için hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusunu yönelten Konsensus’a göre, araştırmaya katılanların yüzde 46.9’u tercihini AK Parti’den, yüzde 39.3’ü ise CHP’den yana kullandı...Araştırmada, CHP’nin imajı yüksek bir aday ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanma olasılığının bulunduğu belirtildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerel seçim tahminine göre ise partilere verilen oy ise AK Parti için yüzde 49.3, CHP için yüzde 41.3, HDP için yüzde 5.2, MHP için yüzde 4.3 olarak belirlendi.

Bu Pazar bir genel milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ise katılımcıların yüzde 48.2’si AK Parti, yüzde 29.0’u CHP, yüzde 8.5’u HDP, yüzde 4.8’i MHP, yüzde 2.1’i İYİ Parti’den yana tercih yaptı.

CHP İMAJI YÜKSEK BİR ADAYLA KAZANABİLİR

Araştırma sonucuna göre, Mart 2018’de AK Parti ile CHP arasındaki farkın, 30 Mart 2014’te olduğu gibi 8 puan olduğu kaydedildi.

İstanbul seçmeninde, 16 Nisan 2017 referandumundan bu yana referandum tercihinde bir değişiklik gözlenmediği, dolayısıyla CHP’nin imajı yüksek bir aday ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanma olasılığının bulunduğu belirtildi.

İstanbul’daki Genel seçim tercihleri açısından AK Parti ile CHP arasında makasın ise AK Parti lehine 20,7 puana yükseldiği, Cumhur İttifakı’nın oyunun toplamda yüzde 57 olarak değerlendirildiği kaydedildi. Ancak bu oran, yerel seçim tercihlerini etkilemedi.

Konsensus’a göre, 6 Nisan 2017 referandumu bugün aynı şekilde tekrarlansa evet oyu vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 46.5, hayır oyu vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 49.7 olarak belirlendi.

Bugün, İstanbul’da, CHP’nin genel seçim oy oranının yüzde 31,2 olduğunu belirten Konsensus’a göre, CHP, İstanbul’da, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinden bu yana oylarını 0.8 puan artırdı. CHP’nin, CHP’nin 30 Mart 2014’ten bu yana, İ.B.B. Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu ise 1,2 puan yükseldi.