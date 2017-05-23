Renklerin buluşması sahnelendi

Sarıyer Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğu’nun hazırladığı ‘Renklerin Buluşması’ adlı yılsonu gösterisi Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Gösteriye; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, Sarıyer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Filiz Coşkun ve Sarıyer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni İsmail Çelik’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Folklor bir toplumun kültürüdür

Gösteride ilk olarak sahneye Sarıyer Gösteri Sanatları Topluluğu’nun en küçük üyesi Yağmur Ayhan ve en büyük üyesi Yeter Özdemir çıktı. Kısa bir konuşma yapan dansçılar, desteklerinden dolayı Başkan Genç’e teşekkürlerini iletti. Ardından kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Şükrü Genç, folklorun bir toplumun kültürü olduğunu ifade ederek, “Bu akşam alın terinin ve geleneklerin ortaya çıkışını gördük. Biz önce kendi halk oyunumuzu çok iyi öğrenmeliyiz ki başka kültürlere aktaralım. Halkın sesi olabilmek, halkın geleneğini devam ettirebilmek ancak halklarla mümkündür” dedi.

Hünerlerini sergilediler

Keman resitali ile başlayan etkinlik, minik balerinlerin dansıyla devam etti. Büyük bir coşkuya ve heyecana sahne olan gösterilerde hünerlerini sergileyen topluluk üyeleri, izleyicilerden tam not aldı. EÇADEM’li öğrenciler de etkinlikte minik bir gösteri gerçekleştirdi. Heyecanları yüzlerinden okunan öğrenciler gün sonunda salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.