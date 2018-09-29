Yerli İHA motoru için geri sayım başladı

Eskişehir merkezli TEI tarafından geliştirilen PD170’in ANKA-S İnsansız Hava Aracı’nda uçuşunun önümüzdeki haftalar içinde yapılması planlanıyor. Yer testlerinden başarıyla çıkan sistemin ilk uçuşunun ardından TUSAŞ’ın gerçek uçuş testleri başlayacak. Bu aşamanın da tamamlanması sonrasında motorun önümüzdeki yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi bekleniyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı. TEI ile 27 Aralık 2012 tarihinde İHA’larda kullanılmak üzere turbodizel bir uçak motoru geliştirilmesi ve imalatı konusunda anlaşma yapılmışı. Tasarım ve imalatı TEI’de gerçekleştirilen motor, geçen yıl TEI tarafından test edildi. Başarıyla sonuçlanan testlerin sonrasında motor uçuş için TUSAŞ’a gönderildi.