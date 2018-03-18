Yerli otomobilde flaş gelişme !

Limana yakın olan bölgelerde kurulacak yeni mega endüstri bölgeleri, hazır altyapısıyla yerli, yabancı yatırımcıların iştahını kabartıyor. Bakan Özlü, “Bu bölgelere çok büyük ölçekli projeler gelecek” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milliyet’i ziyaret etti. Bakan Özlü, başta mega endüstri bölgeleri olmak üzere birçok farklı alanda büyük çaplı yatırımların önünü açacaklarını ifade etti. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile Türkiye’nin sıçrama yapmasının oldukça zor olduğuna değinen Özlü, yeni yatırımlarla birlikte belli alanlarda büyük projelerin destekleneceğini ve sanayi ve teknoloji desteğiyle Türkiye’nin sıçrama yapmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Mega endüstri bölgesi denildiğinde Trabzon, Filyos, Ceyhan, Karasu ve Aliağa gibi denizle iç içe, limana yakın olan alanların öne çıktığını anlattı. Önümüzdeki 10 yılda yeni kurulacak bölgelerle birlikte 150 milyar dolarlık ciro hedefleniyor.

Projesi hazırlanan, arazileri yatırıma hazır alanların bazılarının bu sene yatırımcıyla buluşacağını belirten Özlü, “Yol, su, elektrik, doğalgaz hepsini getireceğiz yeter ki katma değerli ürün geliştirsinler” ifadesini kullandı.

Ar-Ge’ye tam destek

Türkiye’nin son 15 yılda en büyük reformu tasarım ve mühendislik ağırlıklı yapıya giriş yaparak sağladığını anlatan Özlü, özellikle savunma sanayinde yurtdışına ürün satan bir noktaya gelindiğini söyledi. Ar-Ge ve tasarım merkezi noktasında 30 kişilik mühendis şartını 15’e indirmelerinin ardından önemli mesafe kaydedildiğini belirten Özlü, şimdilerde her iki tarafta toplam 1.035 merkezlik rakama ulaşıldığını açıkladı. Bakan Özlü ayrıca sanayinin kendi teknolojisini geliştirmesi için hükümet olarak ne gerekiyorsa sağlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Sanayi ekonomiye öncülük edecek

Bakan Özlü, Türkiye’nin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından, hak etmediği notlamalarla karşılaştığına işaret ederek, şunları söyledi: “Türkiye yakın geçmişte bir yandan ülke bütünlüğünü hedef alan birçok saldırıyı defederken bir yandan da sanayisini çok diri şekilde ayakta tutarak çok sağlam bir ekonomik yapısı olduğunu kanıtladı. Şimdiyse artık riskleri azaltarak hızlı şekilde büyümesini sürdürüyor. Türk sanayisinin ithalat bağımlılığının azaltılması, uluslararası pazara entegre olarak geliştirilmesi, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla Başbakanlık Genelgesi ile Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturuldu. Bu kurulda alınacak kararların hızla hayata geçirilmesiyle, ülkemizde sanayi üretimi daha da artacak ve katma değeri yüksek rekabetçi ürünlerin yerlileşmesi sağlanacak. Türkiye sanayisi önümüzdeki dönemlerde de ülke ekonomisine öncülük etmeye devam edecek.”

İhracatın yüzde 93’ü imalat sanayisinden

Türk sanayisinin başarısında, ihracat pazarlarındaki toparlanma, tüketimleri ve yatırımları artırmak amacıyla alınan tedbirler, sanayicinin azmi ve becerisinin etkili olduğunun altını çizen Bakan Özlü, ihraç edilen malların yüzde 93’ünün imalat sanayi ürünü olduğu göz önüne alındığında Türk sanayicisinin başarısının bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Hesaplama yöntemi değişen ve güncellenen sanayi üretim rakamlarının, ilk defa bu ay yayımlandığına değinen Özlü, ölçümlerin büyümeyi öngörmekte daha fazla yardımcı olacağını belirtti Özlü, sanayi üretim rakamlarına göre 2017’nin, 2011’den sonra en yüksek sanayi üretim artışının yakalandığı yıl olduğuna dikkati çekerek, ocakta da sanayi üretiminin 2011’den sonra en hızlı artışlarından birini gerçekleştirdiğini aktardı.

Teknoloji üreten KOBİ istiyoruz

Teknoloji geliştirme noktasında desteklerin ve teşviklerin süreceğini anlatan Bakan Özlü, önümüzdeki dönemde üniversitelerin ana bilim dalları ve şirketlerdeki Ar-Ge merkezlerini birbirine bağlayan bir yapıya geçileceğini söyledi. Özlü, bu yolla yeni proje geliştirmede önemli avantajların geleceğini hatırlattı. Türkiye’nin 3 hedef noktasında ilerlediğini bildiren Bakan Özlü, bu alanları şöyle sıraladı: “Türkiye’nin bilim merkezi ülke olması. Teknoloji üssü Türkiye. İleri sanayi ülkesi Türkiye.”

Sanayi ve teknoloji yatırımlarının birbirine düşman olmadığını, bu ikilinin birlikte aynı alanlarda çok güzel örneklerinin uygulanabileceğini ifade eden Bakan Özlü, Türkiye’nin hiçbir bölgesinde birinci ve ikinci sınıf tarım arazisine asla sanayi bölgesi yapılması için izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Yerli otoda 3 CEO adayı

Yerli otomobil üretimi konusunda iddialı olduklarını, geliştirilecek olan elektrikli otomobil modellerinin sadece Türkiye için değil dünya pazarı için de tasarlanacağını anlatan Faruk Özlü, CEO arayışının sürdüğünü, bu işi global çapta bilen değerli bir isimle anlaşacaklarını anlattı. Özlü, 15 kişilik listenin 3 kişilik kısa listeye düştüğünü söyledi.

Yatırımlar hızlanacak

Bakan Özlü, sanayi üretiminin ocak ayında, 2011 yılından sonra en hızlı artışlarından birini gerçekleştirdiğini belirterek, “Ülkemizde kapasite kullanım oranları, artık yeni yatırımların hızlanacağı seviyelere tekrar ulaştı. 2018 yılı yatırımların da büyümede çok önemli katkı sunacağı bir dönem olacak” dedi. Özlü, Türkiye’nin 2017’nin 2. yarısında başlayan yüksek sanayi performansını 2018’e taşımayı başardığını, yılın ilk ayında üretimin beklentilerin üzerinde arttığını vurguladı.