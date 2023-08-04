  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı!

Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı!

Güncelleme:

Yılanların dansı Mersin'de vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki kara yılanın dans ettiklerini fark etti. Gördüğü manzara karşısında etkilenen vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

GÖZDEN KAYBOLDU
Uzun süre dans eden yılanlar, daha sonra gözden kayboldu.

Etiketler yılan yılan dansı mersin mersinde yılan dansı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu SMS'e dikkat: ''Ceza dosyanızın son günüdür!''
Haberler kötü! Yıl sonu enflasyon tahmini uçtu!
Sosyetik güzel Nazlı Sabancı'dan karnı burnunda poz
Bankada parası olanlara kötü haber!
Bankada dolandırıcılara suçüstü!
Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler
Yerli turistin en çok arattığı 7 ilçe açıklandı
2023'ün en iyi plajları açıklandı: Türkiye'den bir plaj listede
ORC'den ''Kim başkan olsun?'' anketi: İşte CHP'nin yönettiği 4 büyükşehirde sonuçlar
Ünlü şarkıcı yakıtı bitince yolda mahsur kaldı