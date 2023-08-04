Yılanların dansı kameraya böyle yansıdı!

Yılanların dansı Mersin'de vatandaşların cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki kara yılanın dans ettiklerini fark etti. Gördüğü manzara karşısında etkilenen vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti.

GÖZDEN KAYBOLDU

Uzun süre dans eden yılanlar, daha sonra gözden kayboldu.