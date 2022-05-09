Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Panayırı Etkinliği

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü, 10-11-12 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği Kariyer Panayırı etkinliği düzenliyor.

Yıldız İşletme Kulübü’nün 10-11-12 Mayıs tarihlerinde düzenleyeceği Kariyer Panayırı etkinliğinde öğrencilerin, firmalarla birebir görüşme sağlayıp staj imkânı yakalayabileceği, eğlenceli söyleşilere katılabileceği ve daha birçok sürprizin olacağı Kariyer Panayırı; bu yıl Davutpaşa Kampüsü yemekhane binası önü Kariyer Panayırı çadırında gerçekleşecek olup Kaan Kural, Berkay Altunyay, Mine Özgül, Burak Güngör ve sürpriz söyleşileriyle de katılımcılara keyifli dakikalar yaşatacaktır.

Katılımcı firmalarımız: Sertel Vida, Baymak, Karsan, Dowaksa, Dassault System, SNI Teknoloji, Xiaomi, Ode Yalıtım, Aksa Akrilik, Neta Teknoloji, Güriş, TK Asansör, Kuveyt Türk, İnnova Bilişim, Özler Plastik, PKF istanbul, İş Bankası, Anadolu Efes, Kafein Yazılım, Turkish Technic, Defia Soft, Acacia Maden İşletmeciliği, Korozo, Enuygun, Kat Mekatronik, Aydem Enerji, EnerjiSa, Esri, Albaraka Tech, Mitsubishi, Entes, Sefine Tershane, Sertplas, Eczacıbaşı, Oyak Yatırım, Kofana Yazılım, Sasa Polyester, Sunexpress, Rest Yazılım, Utarit, Bayer

Etkinliğimizin Facebook linki: https://www.facebook.com/events/1362204200950026

Okul dışı başvuru linki: https://www.yildizik.org/kariyer-panayiri/