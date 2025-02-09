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YKS'de ilk 100 bine giremeyen bu bölümü seçemeyecek

YKS'de ilk 100 bine giremeyen bu bölümü seçemeyecek
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, artık hukuk fakültelerini ilk 100 binde yer alan adayların tercih edebileceğini duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuk fakültelerine girişte yeni başarı kriteri hayırlı olsun. Güvenilir bir adalet sisteminin tesisi, hukuk nosyonuna sahip iyi yetişmiş hukukçularla mümkündür. Milletimiz adına önemli kararlara imza atacak olan hakim ve savcılarımızın, savunmayı temsil eden avukatlarımızın hem nitelik hem nicelik olarak kürsüye daha donanımlı çıkmaları büyük önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışıyor, adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz" dedi.

'EĞİTİMİN KALİTESİNİ DAHA DA YUKARILARA TAŞIYACAK'

Hukuk eğitiminin niteliğini daha da artırmak için hukuk fakültelerinde 2’nci öğretimin kaldırılması ve yüksekokuldan dikey geçişin sonlandırılması uygulamalarının ardından fakülteye girişte başarı sıralamasının da yükseltildiğini ifade eden Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak hazırladığımız ‘Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz görüş doğrultusunda, ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 bin içinde yer alan adaylar tercih edebilecek. Yargının insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerine girişteki başarı sıralamasının yükseltilmesinin, verilen eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Geleceğimizin hukukçularına, adaletin tecellisi için çıkacakları zorlu yolda üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, artık hukuk fakültelerini ilk 100 binde yer alan adayların tercih edebileceğini duyurdu.

 

DHA

Etiketler hukuk fakültesi aday üniversite yks
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