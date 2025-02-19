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YRP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti

YRP'li belediye başkanı istifa edip AK Parti'ye geçti
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Elazığda 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi’nden Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak partisinden istifa ederek, AK Parti’ye katılma kararı aldı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde YRP’den Sivrice Belediye Başkanı seçilen Ebubekir Irmak, partisinden istifa edip, AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Başkan Irmak, açıklamasında, “Kıymetli Hemşehrilerim; 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Sivrice Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Aziz şehrimizin turizm başkenti Sivrice’mize ve hemşehrilerime layıkıyla hizmet edebilmek adına, doğal zenginlikleri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemize kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem olarak gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Aldığımız bu kararın öncelikle ilçemize, şehrimize ve AK Partimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (DHA)

DHA

Etiketler Ebubekir Irmak yrp ak parti yeniden refah partisi transfer istifa yerel seçimler belediye başkanı
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