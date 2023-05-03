YSK açıkladı: İşte kullanılan toplam oy sayısı...
Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Saat 21.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde ve Gümrük Kapılarında oy kullanan seçmen toplam sayısı 1.007.165." ifadeleri kullanıldı.
Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "Saat 21.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde ve Gümrük Kapılarında oy kullanan seçmen toplam sayısı 1.007.165." denildi.
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