YSK, CHP'nin itirazını reddetti: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin iptaline yönelik yaptığı itirazı reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'yle ilgili partilerin yaptığı itirazları değerlendirdi.

YSK, CHP’nin 4 başvurusunu reddederken, MHP ve DEM Parti’nin ikişer, AKP, Yeniden Refah ve İYİ Parti’nin de bir başvurusunu reddetti.

YSK, CHP’nin Kayseri’nin Pınarbaşı ilçe belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptaline ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti. YSK’nın bu kararı doğrultusunda 2 Haziran’da Pınarbaşı'nda seçimler yenilenecek.

YSK'nın değerlendirdiği diğer itirazlar;

Kütahya

YSK, CHP’nin Kütahya belediye başkanlığı seçimlerinde kullanılan oyların yeniden sayılması yönünde il seçim kurulunun kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. Bu doğrultuda Kütahya’da 549 sandıkta oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Zonguldak

CHP’nin, Zonguldak Çaycuma’ya bağlı Nebioğlu beldesi belediye başkanlığı seçimlerinde oyların tamamının sayılması talebi ile Elvanpazarcık beldesi belediye başkanlığında sandıkların yeniden sayılması istemini de YSK kabul etmedi.

Tokat

YSK, MHP’nin Tokat Zile’de oyların yeniden sayılması talebi ile Isparta Atabey ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi istemini reddetti.

Yozgat

AKP’nin Yozgat Kadışehri’nde tüm sandıklarda tekrar sayım yapılması istemi YSK tarafından reddedildi.

Samsun

YSK, Yeniden Refah Partisi’nin de Samsun Vezirköprü belediye başkanı seçilen Murat Gül’ün mazbatasının iptaline karar verilmesi talebini reddetti. İYİ Parti’nin Bafra belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi başvurusunu da reddetti.

Siirt

DEM Parti’nin de Siirt’in Eruh ilçesi ile Baykan’a bağlı Atabağ beldesinde seçimlerin yenilenmesine veya oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi istemi de YSK tarafından reddedildi.