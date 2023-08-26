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Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u FETÖ mensubu 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 9’unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.

Etiketler milli savunma bakanlığı msb fetö
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