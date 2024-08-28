Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar: 3'ü FETÖ üyesi 12 şüpheli
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol