Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandılar: 3'ü FETÖ üyesi 12 şüpheli

Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."