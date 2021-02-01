Yurtdışı Bali balayı planına hazır olun

İmzalar atıldıktan ve aldığınız en güzel kararı keyifli bir tatil ile kutlamak adına sizler de balayı hazırlıklarınızı yapabilirsiniz.

Bali Balayı Turları

Balayı çiftlerinin son dönemdeki gözdesi olan Bali, tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Unutulmaz bir Bali balayı sizleri bekliyor ve keşfedeceğiniz çok fazla yer var. Dilerseniz Bali tercihi yapanlar için keyifli bir gezi rehberi oluşturalım ve en azından gitmeden öncen nereleri ziyaret etmeniz gerektiğini de öğrenmiş olun.

Su Sarayı

Tirta Gangara da olarak bilinen Su Sarayı, Bali turu ile tatile giden turistlerin en çok ziyaret ettiği cazibe merkezlerinden bir tanesidir. Karangsem Hanedanlığı’nın Kraliyet rezidansı olarak da birçok kaynakta kendine yer buluyor. İhtişamlı bir görüntünün yanı sıra kendinizi bir anda doğanın içinde buluyorsunuz.



Balıkları besleyebilir, hanedanlığı keşfedebilir ve çok hoş fotoğraflar çekebilirsiniz. Biraz iç kısma ilerlediğinizde yüzebileceğiniz ve serinleyebileceğiniz küçük havuzların olduğunu da göreceksiniz. Eğer insan kalabalığından fırsat bulursanız bu havuzları da keşfetmenizi tavsiye ediyoruz.



Tur ile gittiğiniz takdirde bu bölge zaten gezi planında yer alıyor olacaktır ve zaten bizim tavsiyemiz de tur seçimi yapmanız yönünde olacaktır. bu sayede belli bir gezi planı sayesinde daha rahat hareket ediyor olacaksınız.

Nusa Dua Adası

Instagram sosyal medya fenomenlerinin hesaplarını detaylı bir şekilde incelerseniz eğer bu adaya ait çok sayıda fotoğraf yer aldığını göreceksiniz. Son dönemin en popüler cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Nusa Adası, heybetli görüntüsünün yanı sıra dalış yapmak isteyenler için de özel bir konuma sahip durumda. Ayrıca ada etrafında bunun için hizmet alabileceğiniz çok sayıda şirket ve çalışan olduğunu da hatırlatmak isteriz.



Dalış yaparak balayı tatilinizi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Bali balayı tercihi yapanlar için bu adayı da tavsiye ediyoruz.

Bali Adası Şelaleleri

Öyle bir gürültüye şahitlik edeceksiniz ki ağzınız açık kalacak. Banyumala ve Tegenungan şelaleleri de Bali balayı tercihinde bulunanlar için tavsiye edeceğimiz iki önemli adres olacaktır. Doğanın mucizesine tanıklık etmek ve bu ihtişamlı gürültüye tanık olmak adına sizler de listelerinizi güncelleyebilirsiniz.



Bedugul Bölgesi, şelale konusunda çok daha zengin bir coğrafyaya sahip durumda ve tur şirketleri de genellikle rotalarını bu yönde belirliyor. Eğer tur anlaşması yaparsanız zaten bu doğal güzelliklere sizle de tanıklık etmiş olacaksınız.



Bali balayı otelleri için verebileceğimiz tavsiyeler şimdilik bu karda. Elbette çok daha güzel ve görülmesi gereken noktalar var ancak elimizden geldiğince en popüler olanları sizinle paylaşmaya çalıştık. Bali, Endonezya için olduğu gibi dünya coğrafyası için de çok kıymetli bir yere sahip. Gerçek bir turizm cenneti ve doğa ile baş başa kalmak isteyen yeni evli çiftler de bizimle aynı düşüncelere sahip durumda. Tur ya da bireysel olarak tercihlerinizi yapabilir ve sizler de unutulmaz bir tatili birlikte yaşayabilirsiniz. Üstelik rakamsal olarak da sizleri zorlamayacak ve bütçelerinize uygunluk gösterecektir. Ayrıca farklı yerler düşünen çiftlere özel Phuket balayı turları seçeneğinide tercih etmelerinde fayda olacaktır. Phuket adası güzellikleri de Bali adası kadar seçenekleri bol ve eğlencelidir.