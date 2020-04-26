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  3. 26 Nisan 2020 23:23

Yurtlarda karantinada olan vatandaş sayısı açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabından karantina yurtlarındaki mevcut durumu açıkladı. Kasapoğlu'nun paylaştığı tabloya göre, bugün bin 258 kişi yurtlara geldi.

Yurtlarda karantinada olan vatandaş sayısı açıklandı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Ramazan coşkusunu en iyi yansıtan değerimiz, ev sahipliği ve misafirliktir.

* Bakanlığımız bu geleneği 76 ilde 132 yurdumuzda 28 bin 238 vatandaşımızı, 56 ilde 112 yurdumuzda 7 bin 157 sağlık çalışanımızı misafir ederek sürdürüyor.

BİN 258 MİSAFİR GELDİ

Bakan Kasapoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre, bugün bin 258 misafir yurtlara geldi.

Bugün 162 misafirin ayrıldığı belirtilen tabloda mevcut misafirin de 28 bin 238 olduğu aktarıldı.

İlk günden bu yana 33 bin 166 misafirin ayrıldığı aktarılırken ilk günden bu yana toplam misafirin de 61 bin 404 kişi olduğu kaydedildi.

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