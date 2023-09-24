Yüzde yüz yerli ve milli sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır

AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün açılış için gün sayan ilk yerli ve milli sürücüsüz metro hattındaki son duruma ilişkin bilgi paylaştı.

AYGM Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün, açılış için gün sayan Gebze-Darıca metrosundaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Eyigün, ilk kez yüzde yüz milli ve yerli olarak üretilen bu projeyle, metronun aydınlatmasından, anons sistemine ve sinyalizasyon sistemine kadar yerli ve milli olmasına dikkat edildiğini kaydetti.

"TESİS YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA OLUŞTURULDU"

Eyigün'ün açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

Aracımızın kendine ait bazı özellikleri var. Sürücüsüz yerli ve milli metro aracı. İç hacim genişliği en fazla olan metro aracı. Bir seferde normal bir yoğunlukla bin 150 yolcu alıyor. Daha yoğun yerleşimle bin 500'ler bulabilir. 15.4 kilometrelik metro hattımız var.

Şu an depo sahasındayız. Bu araçların günlük rutin bakımları gerçekleştiriliyor. Bu tesis de yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildi.

"KLİMASINDAN ANONS SİSTEMİNE KADAR YERLİ"

20 yıl önce araçlarda yüzde 8 ila 10 arasında yerlilikten bahsederdik. 20 yıldaki irade ve uygulamalarla yüzde 63 yerliye ulaştı. Klimasından aydınlatmasından anons sistemine kadar birçok parçaya kadar yerli ekipman var. Bu aracın bir özelliği de yerli sinyalizasyon kullanmış olacağız. ASELSAN ve TÜBİTAK ile çalışmamız oldu bu konuda.

"YAKIN ZAMANDA METRO HALKIMIZLA BULUŞACAK"

Tünellerden, istasyonlardan ve projenin a'dan z'ye dizaynı açısından da yüzde yüz yerli mühendislik ürünü bu. Kendimiz çizdik kendimiz tasarladık ve projemizi yakın zamanda halkımızla buluşturmuş olacağız."