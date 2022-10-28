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Zabıtadan yaşlı seyyar satıcıya dayak

Zabıtadan yaşlı seyyar satıcıya dayak
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Adana'da bir zabıta memuru tartıştığı seyyar satıcıyı dövdü. Tepki çeken görüntülerin ardından zabıtanın görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Adana'da zabıta ekibinin, tartıştığı seyyar satıcıyı dövmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesinde zabıta ekibi, sokakta sebze satışı yapması nedeniyle 60 yaşındaki Turan Yıldız ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle zabıta ekibindeki bir personel Turan'ı dövdü.

Zabıtanın yere düşen seyyar satıcıya vurmaya devam etmesi üzerine çevredeki vatandaşlar araya girip olayı sonlandırmaya çalıştı. Bu sırada, zabıta personeli vatandaşa da tepki gösterdi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından Seyhan Belediyesi resmi twitter hebasından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın seyyar satıcıyı evinde ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımda zabıtanın işten çıkartılması için de işlemlerin başlatıldığı görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Etiketler dayak satıcı
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