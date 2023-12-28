Zamsız ehliyet, kimlik ve pasaport için son gün geldi

2024 yılına girmemize sadece 3 gün kala kimlik, sürücü belgesi ve pasaportlarını "zamsız" yenilemek isteyenler için son 2 güne girildi.

2024 yılı itibarıyla değerli kağıtlardan alınan ücretler belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtların 2024 fiyatları yeniden belirlendi. Tebliğe göre, kimlik kartları 130 lira, sürücü belgeleri 990 lira, pasaport defteri bedeli ise 790 liraya yükseldi.

Noter kağıdı, beyanname, pasaport, kimlik ve sürücü belgeleri gibi değerli kağıtların bedelleri yeniden değerleme oranı nispetinde (yaklaşık yüzde 58) artırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü genel tebliğine göre değerli kağıtlardan alınacak ücretler; noter kağıdı ve beyanname için 55 TL'den 87 TL'ye, protesto ve resen senetlerde 110 TL'den 174 TL'ye, pasaportlarda 501 TL'den 790 TL'ye, kimlik kartlarında 83 TL'den 130 TL'ye, sürücü belgelerinde 624 TL'den 990 TL'ye, banka çeklerinde her bir yaprak için 33 TL'den 55 TL'ye yükseltildi.

Karar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Zamsız yenileme telaşı sürüyor

Yılın son günlerinde sürücü belgesi, kimlik, pasaport yenileme telaşı sürüyor. 25 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre, 2024 yılında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak gerçekleşecek.

Büyük şehirlerde yeni yıl öncesi kimlik yenileme randevularının dolduğu gözlemleniyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar şehre yakın bölgeleri tercih ederek kimlik yenilemelerini yeni yıl zamları öncesinde yapmaya çalışıyor. Sürücü belgesi randevuları ise yeni yıla kadar İstanbul’da dolu görünüyor. İzmir, Ankara gibi şehirlerde ise 29 Aralık Cuma gününe kadar bazı ilçelerde sürücü belgesi için randevular mevcut. Bazı ilçelerinde ise randevuları 2024 yılında veriyor. Kimlik yenileme ücretleri 2023 yılında; doğum ve değiştirme nedeniyle 83 lira, kayıp nedeniyle 166 lira. Eski tip sürücü belgesinin değerli kâğıt bedeli ise 13 lira. Bu oranların 2024 yılında yeniden değerleme oranıyla birlikte artması bekleniyor.

2024 pasaport harçları ne kadar?

Pasaport harçlarındaki fiyat artışları nedeniyle pek çok kişi yeni yıl zammı öncesi pasaportlarını yenilemek için randevu bulmaya çalışıyor. Ancak çoğu yerde pasaport randevuları en erken 2024 Ocak ayına veriliyor. Bazı illerde 29 Aralık’a kadar pasaport yenileme randevusu bulmak mümkün. 2022 yılının son ayında, 2023 yılına randevu alanlar, 2022’de pasaport harcını ödediği ve randevusu da 2023 yılında olduğu için tekrar ek ücret ödemek zorunda kalmıştı.

Yeniden değerleme oranı dikkate alındığında 6 aylık pasaport için ödenecek harç bin 034 lira 55 kuruştan bin 638 liraya, 1 yıllık pasaport bedeli ise bin 512,45 liradan 2 bin 395 liraya yükselecek. 2 yıllık pasaport ücreti 2 bin 469,15 liradan 3 bin 912 liraya çıkarken, 3 yıllık pasaport için ücret 3 bin 507,75 liradan 5 bin 557 liraya yükselecek. 3 yıldan uzun süreli pasaport için harç bedeli ise 4 bin 943,25 liradan 7 bin 832 liraya çıkacak. Bu harçlara eklenen defter bedelinin ise 2024 yılında 501 liradan 793 liraya çıkarılması öngörülüyor.

IMEI harcı artıyor

Yurtdışından telefon getirenler için IMEI kayıt ücreti 2023 yılı başında 2 bin 732 TL’den 6 bin 91 TL’ye çıkarılmıştı. Bu ücret Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılıyla birlikte bu ücrette de artış olacak. Bu nedenle birçok kişi yılın son günleri ücret artmadan IMEI kayıtlarını yaptırıyor. 2024 yılında yolcu beraberinde yurtdışından getirilen telefonların IMEI kayıt harcının ise 31 bin 692 liraya çıkacağı belirtiliyor.