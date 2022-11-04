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Zonguldak'ta 183 öğrenci hastanelik oldu

Zonguldak'ta 183 öğrenci hastanelik oldu
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 183 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Çaycuma'da gece mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler gösteren öğrenciler, hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 164 öğrenci, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 142 öğrenci, taburcu edilirken, 22'sinin tedavisi sürüyor. Taşımalı eğitim verilen okulda eğitim gören öğrencilerin dün öğle saatlerinde tavuk, makarna ve salata yedikleri öğrenildi. Yemeklerden alınan numuneler ise Bolu'daki laboratuvara gönderildi. 

183 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 183 öğrencinin hastanede tedavi gördüğü, 172'sinin taburcu edildiği öğrenildi. 9 öğrencinin gün içinde taburcu olacağı, 2'sinin ise bir süre daha gözetim altında tutulacağı belirtildi.

DHA

Etiketler zonguldak gıda zehirlenmesi
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