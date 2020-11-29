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  3. 29 Kasım 2020 17:21

İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması'na büyük talep

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Destek Uygulaması'nın indirme sayısının bu hafta 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktığını belirterek destek talebinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan uygulamanın linkini de paylaşarak şunları kaydetti:

"Bu hafta KADES Uygulaması indirme sayısı 620 bin 829'dan 891 bin 181'e çıktı. Teşekkür ediyor, bir milyon indirme hedefimiz için destek istiyoruz. Lütfen uygulamayı indirelim, çevremizdekilere indirtelim."

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