11 Nisan haftası Dolunay'da yükselen burcunuz neler söylüyor ?

Bu hafta, Pluto ve Güneş arasındaki olumsuz gerilim, genel bir kontrolsüzlüğe ve yıkıcı durumlara hazırlanıyor. Hafta sonundaki dolunay günleri de (15-16-17 Nisan) buna katılarak baskının dozunu yükseltiyor. Özellikle hafta sonunda; duygusal dengesizlikler, sonlandırmaya yakın eğilimler, psikolojik çöküntü ya da cinsel sorunlar gündeme gelebilir. Yükselen burcunuza göre, genel etkilenme alanlarınız şunlar olacak.

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta sizin için en çok öne çıkan konular; Koç kimliğinizi çevrenize gösterme, çıkarlarınızı koruma, atılımlar yapma, diğerlerini yönetme ve yarışma istekleriniz olabilir. Eski bir acı ya da sağlık sorunu ile yeniden yüzleşme olasılığı var. Çevresel ilişkilerde duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Ancak dikkat, bu hafta ateşinizi serin tutsanız çok daha iyi olur. Çünkü; meslek, kariyer alanı yöneticilerle ilişkiler ve gelecek planlarınız bu ateşte yanıp kül olabilir ya da ağır bir baskı altında kalabilirsiniz. Özellikle hafta sonunda dolunayın devreye girmesiyle; evlilik, sevgili, eş, ortak gibi yakın ikili ilişkilerde psikolojik dengesizlikler, cinsel sorunlar, evlilik, sosyal konum ya da meslek alanında zorunlu değişim ve dönüşümler ya da bitişler yaşayabilirsiniz. Bu hafta duygu dünyanıza ve içsel huzur arayışlarınıza daha çok önem verirseniz daha iyi olur. Gizli bir aşk, sanatçı eğilimler, insanlarla yardımlaşmalar, ruhsal huzur ve inançlara yönelimler için uygun zamandır. Derin ve zorba tutkular yerine, ince ruhlu arayışlar daha yüksek başarı vaat ediyor.

YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta sizin için en çok öne çıkan konular; diğerlerine yardım etme, hastaneler, psikolojik konular, sanat, gizli düşmanlar ya da gizemli konular olabilir. Bu alanda eski bir sağlık sıkıntısı ya da psikolojik acı yeniden gündeme gelebilir. Ayrıca, duygularınızı kontrol etmekte zorlanacağınız ve üzerinizde baskı yaratan durumlar olabilir. Yabancılar, yabancı ülkeler, inançlar, uzun geziler, eğitimler ya da büyük hedeflerinizde baskı altında kalabilir ve zorlanma yaşayabilirsiniz. Özellikle hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle; iş ortamı ya da iş arkadaşları ile yaşanacak önemli sıkıntılar bitişleri getirebilir. Ayrıca; psikolojik sağlık dengesizliği, vücut sıvıları, kadın hastalıkları ya da mide sorunları da gündeme gelebilir. Bu hafta sosyal gruplaşmalar, toplantılar, soyut konular ağırlıklı dernek etkinlikleri için uygundur. Bu gibi gruplardan maddi ve manevi kazanımlar ya da yeni bir aşk gündeme gelebilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta sizin için en çok öne çıkan konular; sosyal gruplaşmalar, sosyal arkadaşlıklar, dernekler ya da toplantılar olabilir. Bu alanda eski bir acı ya da üzüntü ile yeniden karşılaşma olasılığı vardır. Ayrıca, duygularınızı kontrol etmekte zorlanacağınız durumlar olabilir. Baskı altında kalabilirsiniz ya da baskıcı yönünüz ortaya çıkabilir. Dikkat..! Ölüm ötesi konular, derin tutkularınız ya da cinsel arayışlarınız başınıza iş açmak üzere. Önemli değişimler ya da kayıplar gündeme gelebilir. Özellikle hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle; flörtleşme arayışları, kişisel zevkler alanı, kadınlarla olan yakınlaşmalar ya da çocuklarla olan duygusal ilişkiler zedelenebilir. Spekülatif ve riskli alanlardan uzak durmalısınız, Yoksa dolunaya t-kare bağlantı yapan Pluto, bu hafta hiç iyi niyeti değil. Bu hafta; meslek, kariyer, sosyal konum, gelecek planları, terfi alma, tanınma, ün kazanma, evlenme ya da sanat gibi eğilimler için toplumsal alanda maddi ve manevi başarılara uygun zamandır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta sizin için en çok öne çıkan konular; toplumsal alanda sizi uzaktan tanıyan kişilere göstermek istediğiniz sosyal etiketiniz olacaktır. Bu; mesleğiniz olabilir, evli-bekar durumu olabilir, kariyer basamaklarınız olabilir. Yöneticilerle olan ilişkiler için de önemli bir hafta olabilir. Bu konularda eski bir acı ya da üzüntü ile yeniden karşılaşma olasılığı vardır. Ayrıca, bu alanda duygularınızı ya da öfkenizi kontrol etmekte zorlanacağınız durumlar olabilir. Evlilik, ortaklık ya da yakın sevgili ilişkilerinde önemli değişim ve dönüşümler ya da sonlanmaya yakın durumlara karşı daha dikkatli ve anlayışlı olmalısınız. Hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle; ev, aile, vatan, aile büyükleri, özellikle de anne ile olan inişli çıkışlı duygular, evlilik ya da sevgili ilişkilerindeki sorunlar yüzünden dengesizleşebilir. Huzur bulacağınız alanlar; yüksek eğitimler, sanat, dinsel inançlar, yabancılar, uzak geziler, yabancı kültürler, daha büyük çaplı konular ve büyük hedeflerle ilgilenmek olabilir. Hukuk davanız varsa, şanslı zamandır.



YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta sizin için en çok öne çıkan konular; yabancı ülkeler, yabancı kültürler, uzak geziler, hukuk davaları, yüksek eğitimler, büyük çaplı konular ve büyük hedeflerdir. Bu konularda eski bir acı ya da üzüntü ile yeniden karşılaşma olasılığı da vardır. Ayrıca, bu alanda duygularınızı ya da öfkenizi kontrol etmekte zorlanacağınız durumlar olabilir. İş ortamı, iş arkadaşları, günlük sıradan işler, bakımını üstlendiğiniz kişiler, sorumluluk aldığınız alanlar ve kişisel sağlığınız için sakıncalı ya da baskı altında kalacağınız bir hafta olabilir. Bu konularda zorunlu değişimler ya da bitişler yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle, sertleşen konuların arasına; kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre, kısa geziler, tanıtımlar ya da iletişimlerle ilgili sıkıntılar, kararsızlıklar ya da ruhsal çöküntüler de girebilir. Bu hafta; başkalarının maddi olanakları, eşinizin parası, vergi, sigorta gibi konularda kazançlı çıkabilirsiniz. Ayrıca soyut kavramlar, ölüm ötesi konular, gizli saklı ilişkiler ve cinsel yakınlaşmalar için de uygun zamandır.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta sizin için daha çok, cinsellik ya da ölüm gibi yaşamı derinden etkileyen konular öne çıkabilir. Birincil ortağınız ya da eşinizle ortaklaşa paranız, başkalarının parası, vergi ya da sigorta gibi konular olabilir. Bu alanda eski bir üzüntü ile yeniden karşılaşabilirsiniz. Yine bu konularda duygularınızı ve öfkenizi kontrol edemeyeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca bu hafta, cinsel yakınlaşmalar, çocuklarınız ya da eğlence alanınız için zorlanacağınız durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Bu konularda baskı altında kalacağınız önemli değişimler olabilir. Hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle, sertleşen konuların arasına; maddi sıkıntılar, birikimler, yatırımlar ya da alacak verecek hesapları girecek gibi görünüyor. Şansınızın yüksek olduğu alan; evlilik, aşk, sevgili, ortaklık ya da eş ilişkileri üzerindedir. Bu hafta ve izleyen haftalar; evlilik kararı almak ya da uzun süreli bir aşk ilişkisine başlamak için, bir daha yaşamınızda göremeyeceğiniz kadar uygun zaman olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta sizin için daha çok evlilik, ortaklık, sevgili ya da eş ilişkileri için yoğun görünüyor. Bu konularda eski bir acı ya da üzüntü ile yeniden karşılaşma olasılığı da var. Yine bu konularda duygularınızı ve öfkenizi kontrol edemeyeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca bu hafta; aile, ev, aile büyükleri, vatan, doğup büyüdüğünüz yer ile ilgili zorlanacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu konularda baskı altında kalacağınız önemli değişimler olabilir. Yeni durumlara hazırlık yapmak ve uyum göstermek yararlı olur. Hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle, sertleşen konuların arasına; günlük ve sıradan çevresel ilişkiler de katılacak gibi görünüyor. Duygusal iniş çıkışlar, kararsızlıklar, sonlandırmaya yakın duygular canınızı sıkabilir. İnsanlardan kaçmak isteyebilirsiniz. Olabildiğiniz kadar esnek olmak ve bitirici bir karar almadan önce sonraki haftayı ve dolunayın geçmesini beklemek yararlı olur. İyi haberler; iş ortamı, iş arkadaşları, sağlık alanı ve günlük sıradan işleriniz üzerindedir. İş ortamında yeni aşk ilişkileri doğabilir. Eski bir sağlık sorunu varsa, şimdi huzur duyma ve iyileşme zamanıdır.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta sizin için daha çok; sağlığınız, iş ortamı, iş arkadaşları, bakımını üstlendiğiniz kişiler, hayvanlar, aldığınız sorumluluklar ve görevler için yoğun geçecek görünüyor. Bu konularda eski bir üzüntü ya da sağlık sorunu tekrar sizi gündeme gelebilir. Yine bu konularda duygularınızı ve öfkenizi kontrol etmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca bu hafta, kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre, kısa geziler, tanıtımlar, iletişimler ya da kısa kurslar için zorlanacağınız ve baskı altında kalacağınız zaman olabilir. Bu konularda önemli değişimlerle karşılaşırsanız, yeni duruma uyum sağlamaya çalışmalısınız. Hafta sonunda dolunayın de devreye girmesiyle psikolojik yönü ağır basan içsel dengesizlikler, duygusal iniş çıkışlar ya da ruhsal çöküntü yaşayabilirsiniz. Sonlandırmaya yakın olan duygularınızla karar vermeden önce, daha anlayışlı olmayı denemelisiniz. Yeni aşk arayışlarınız, flörtleşmeler, eğlenceli geziler ya da şans oyunları için şanslı bir hafta olabilir.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta sizin için en çok öne çıkan konular; kişisel eğlence alanınız, yeni flörtleşmeler, çocuklar, kendinizi diğerlerine tanıtma ya da gösterme seçimleriniz olacak. Ancak dikkat, bu konularda eski bir üzüntünün tekrar gündeme gelmesi ve para kayıpları gündeme gelebilir. Bu yüzden duygularınızı ve öfkenizi kontrol edemeyebilirsiniz. Borsa, döviz gibi spekülatif alandan uzak durun. Para konusunda sert görüşmeler ve zorunlu anlaşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle bu zorlu konulara; sosyal gruplaşmalar, toplanmalar, diğer insanlarla birlikte zaman geçirmeler de ekleniyor. Bu yüzden psikolojik takıntı haline gelen ve daha da güçleşen durumlar ya da sonlanmalar olabilir. Olabildiğince sakin kalmalı ve risk almamalısınız. Bu hafta; aile ile yakınlaşmak, evde zaman geçirmek, belki de huzurlu su kenarı geziler yapmak ve maneviyatı yükseltmek sizin için daha yararlı olacaktır.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta sizin için en çok öne çıkan konular; aile, ev, çocukluk anıları, vatan, doğup büyüdüğünüz yer ve aile büyükleridir. Bu konularda eski bir üzüntü ya da eski bir sağlık sorunu da yeniden gündeme gelebilir. Bu yüzden duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz ya da baskı altında kalabilirsiniz. Gizli ilişkiler, ani öfke gösterileri, inatçılık ve sertleşen tartışmalar var olan durumları bitirmeye götürebilir. Hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle bu zorlanan konulara; meslek, kariyer ya da sosyal konumunuz da ekleniyor. Bu yüzden daha da güçleşen durumlar, önemli değişimler ve sonlanmalar olabilir. Davranışlarınızda mutlaka daha sakin ve uzlaşmacı olmalısınız. Bu hafta; kardeşler, akrabalar ya da yakın çevre ile daha çok uyum sağlayabilirsiniz. Birlikte geziler, huzur veren iletişimler, romantik okumalar, yazmalar, tanıtımlar ya da maddi ve manevi rahatlık veren kısa etkinlikler daha yararlı olur.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta sizin için en çok öne çıkan konular; kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre, kısa geziler, kısa eğitimler, okuma, yazma, iletişim kurma ya da tanıtımlar olabilir. Bu konularda eski bir acı ya da sağlık sorunu da gündeme gelebilir. Ayrıca bu alanda duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz ya da baskı altında kalabilirsiniz. Sağlık sorunları, hastaneler, zorunlu kısıtlanmalar, gizli düşmanlar, gizli ilişkiler ya da önemli değişimler üzerinizde baskı kurabilir. Bu yüzden olabildiğince inatçılıktan, sertleşmelerden ve restleşmelerden kaçınmalısınız. Hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle bu zorlanan konulara; yabancılar, dinsel inançlar, uzaktaki sevgili, büyük hedefler, yabancı kültürler ve ülkeler de ekleniyor. Psikolojik sıkıntının ağırlaştığı, gizli ilişkilerin önemli ve zorlu bir değişime gideceği zamandır. Bu hafta; maddi konularda, yatırımlarınızda, birikimlerinizde ya da alacak verecek hesaplarınızda; rahatlayacağınız, huzur duyacağınız ve maddi yönden kazançlı çıkacağınız zamandır.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta sizin için en çok öne çıkan konular; maddi kazanımlarınız, yatırımlarınız, alacak verecek hesaplarınız, birikimleriniz ya da harcamalarınız olacak. Bu konularda eski bir üzüntü yeniden gündeme gelebilir. Para ile ilgili olarak duygularınızı ve öfkenizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Gruplaşmalar, toplantılar, dernekler ya da bir araya geldiğiniz insanlar maddi kayıplarınızı ve zorunlu değişimleri gündeme getirebilir. Gruplaşmalar üzerinden sürdürmek istediğiniz tutkularınıza ve cinsel arayışlarınıza dikkat etmelisiniz. Özellikle hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle; gizli ilişkiler, derin ve gizemli konular, derin korkular, başta psikolojik etkiler olmak üzere, cinsel sağlık sorunları, önemli değişim ve dönüşümler ya da zorunlu bitişler yaşayabilirsiniz. Bu hafta; çevresel ilişkilerinizde başarı gösterebileceğiniz, saygınlık kazanabileceğiniz, başta ruhsal alan olmak üzere su kenarı romantik geziler ve eğitimler gündeme gelebilir. Romantik yönünüzü çevrenize gösterme ve çevre tarafından sevilme zamanıdır.