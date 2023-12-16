18 Aralık haftası burç yorumları

22 Aralık Cuma sabah saatlerinde, Güneş Oğlak burcuna giriyor. Ortalama bir ay boyunca, doğum haritanızda Oğlak burcunun durduğu evin konularında; her zamankinden daha dürüst, daha disiplinli, gerçekçi, çalışkan, planlı ve düzenli olma çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz zamandır.

Haftanın genel görünümünde Neptün’ün Güneş ve Mars ile yaptığı olumsuz kare açıları öne çıkıyor. Aldatma, aldatılma, alkol benzerlerinin zararları, öfke ve saldırganlığa dönen ruhsal bozukluk, yakıcı ve yıkıcı psikolojik etkiler, su ya da zehirlenme ile gelen felaketler, ihanet ya da duygusal ve cinsel kaynaklı sorunlar olabilir. Bunlar yükselen burçlarınıza göre yaşamınızın farklı alanlarında görülür. Bu gibi durumlarda yaratıcı duygu ve sezgilerinizi; sanat, din, inançlar, ruhsal aydınlanma işleri, su kenarı rahatlatıcı geziler, duygusal ama gerçekçi insan ilişkileri ile değerlendirmek gerekir. Beklentileriniz kesinlikle akla uygun olmalı, pembe düşlerden uzak durmalı, kendinizi ve diğerlerini kandırmaktan vazgeçmelisiniz. Yoksa düş kırıklığı, depresyon ve öfke krizleri daha fazla büyüyebilir. Pluto-Jüpiter kare açı etkisiyle, cinsel yönelimlerde aşırıya kaçıp her şeyi berbat etmeyin. Ayrıca, hedefinizi, neşenizi ve paranızı kaybetme tehlikesi de olabilir.

Birkaç iyi haber de var. İnsanlarla kuracağınız iyicil, neşeli, ölçülü iletişimler, görüşmeler ya da anlaşmalar için iyi zamandır. Çoktandır görüşmediğiniz biriyle bağlantı kurabilirsiniz, kazançlı bir sözleşme ya da anlaşma yapabilirsiniz. Hızlı başlayan ya da sıra dışı gelişen bir aşk ilişkisi olursa; dengeyi, uyumu ve kalıcılığı korumak için karşılıklı anlayış, sabır ve hoşgörü yararlı olacaktır.

YÜKSELEN KOÇ: Cuma gününe kadar haftanın yoğun konuları; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, eğitimler, kültür ya da büyük çaplı konular ve amaçladır. Hafta sonunda, yoğunluğunuz meslek ve kariyer alanına doğru kayıyor. Bunlarla bağlantılı olarak; psikolojik alan, soyut kavramlar, gizli işler, ilişkiler, alkol etkisi ya da gizli bir düşmanın ortaya çıkması yüzünden sıkıntılı ve yıkıcı durumlar ortaya çıkabilir. Dürüst ve disiplinli kalmak, kafa karıştırıcı durumların içine girmemek gerekiyor. Meslek ve kariyer alanında başlangıçtaki olumlu ve yavaş giden görüşmeler para kazandıracak gibi görünse bile sonradan aşırı durumlar ya da savurganlık yüzünden bozulabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Cuma gününe kadar haftanın yoğun konuları; başkasına ait para, ortaklı para, vergi, miras, yükselen sezgisel yetenekler, fizik ötesi konular ve cinsellik alanındadır. Ağırlıklı olan konularınız hafta sonunda; yabancılar, uzaktakiler, davalar, eğitimler ya da uzun gezilerle ilgili olacak. Bunlarla bağlantılı olarak; sosyal gruplaşma arkadaşları üzerinden; bazı yalan, dolan, iftira, kandırılma gibi durumlarla karşılaşma ve öfke krizleri görülebilir. Gerçeklerden ve dürüstlükten uzaklaşmazsanız zarar görmezsiniz. Yabancılar, uzaktakiler, yüksek eğitimler ya da uzun yolculuklarla ilgili başlangıçta iyi giden görüşmeler, sonradan aşırı durumlar, harcamalar, hedeften sapma, abartılı davranışlarınız ya da ölçüsüzlük yüzünden bozulabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Cuma gününe kadar haftanın yoğun konuları; eş, evlilik, sevgili ya da yakın bir ortaklık ilişkisi hakkındadır. Cuma ve sonrasında ağırlıklı konularınız değişiyor. Daha çok ortaklı paralar, miras, vergi, medyumluk ya da tarot gibi sezgilerin kullanıldığı alanlar, cinsellik ve fizik ötesi konular üzerine kayıyor. Bunlarla bağlantılı olarak; meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ve gelecek planları hakkında yalan, dolan, kandırılma ya da kafa karıştırıcı bulanık durumlar ve öfke krizleri gündeme gelebilir. Gerçekçi, dürüst ve disiplinli kalırsanız daha az başınız ağrır. Cinsel yakınlaşmalar ve gizli ilişkiler için kurduğunuz iletişimler, başlangıçta olumlu görünse bile, aşırı ve ölçüsüz durumlar yüzünden sonradan bozulma eğilimindedir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Cuma gününe kadar haftanın yoğun konuları; iş, iş ortamı, görevler, sorumluluklar, bakımını yaptığınız kişiler ve sağlık hakkındadır. Hafta sonunda yoğunluk alanı değişerek, eş ya da sevgili ilişkileri üzerinde ağırlık kazanıyor. Bunlarla bağlantılı olarak; yabancılar, uzaktakiler, eğitimler, davalar ya da uzun geziler hakkında; sisli, kaypak, kafa karıştırıcı ve bulanık durumlar olabilir. Belki de zehirlenme ya da alkol benzeri zayıflıklar yüzünden sağlık sorunları ya da öfke krizleri olabilir. Gruplaşmalar üzerinden eş ya da sevgili arayışları için kurduğunuz iletişimler, başlangıçta iyi gibi görünse bile aşırı durumlar ve ölçüsüzlük yüzünden sonradan bozulma eğilimindedir.

YÜKSELEN ASLAN: Cuma gününe kadar ağırlıklı konularınız; eğlence, kişisel zevkler, yarışmalar, şans oyunları, flörtleşme ve çocuklarla ilgilidir. Cuma’dan sonra bu ağırlık daha çok; iş, sağlık, iş ortamı, görev ve sorumluluklar üzerine doğru kayıyor. Bunlarla bağlantılı olarak; cinsel yakınlaşmalar, fizik ötesi alanlar, yükselen sezgiler, size ait olmaya ortaklı paralar gibi konularda kandırılma, aldatılma, yalan, dolan, alkol benzerlerinin zararları, zehirlenme, kaypak ve sisli durumlar ortaya çıkabilir. Dürüst, gerçekçi ve disiplinli kalmakta yarar vardır. İş, görev, sorumluluklar ya da sağlık alanında iyi giden görüşmeler, sonradan aşırı ve ölçüsüz durumlar yüzünden bozulabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Cuma gününe kadar haftanın yoğun konuları; ev, aile, aile büyükleri, toprak, arsa, vatan gibi konulardır. Hafta sonunda ise ağırlıklı konular; eğlence, flörtleşme, çocuklar ve kişisel zevkler üzerine kayacak. Bunlarla bağlantılı olarak eş ya da sevgili ilişkilerinde yalan, dolan, ihanet, alkol zararları, beklentilerin boşa çıkması gibi durumlar olabilir. Duygu ve sezgilerinizi daha verimli ve yararlı bir alanda kullanmak iyi olur. Yoksa yıkıcı durumlar ve psikolojik sıkıntı kapıda hazır bekliyor. Uzaktaki ya da yabancı biriyle cinsel flörtleşme ya da görüşmeler başlangıçta olumlu gidebilir. Ancak dikkat, bunu cinselliğe bağlamak, abartı, aşırılık ve ölçüsüzlük yüzünden, sonradan bozulacak gibi görünüyor.

YÜKSELEN TERAZİ: Cuma’ya kadar haftanın yoğun konuları; kardeşler, yakın dostlar, akrabalar ve yapacağınız önemli görüşmelerdir. Hafta sonunda ağırlıklı konularınız aile ve ev ile ilgili konular üzerine kayacak. Bunlarla bağlantılı olarak; işiniz, görevleriniz ya da sağlık konusunda olumsuz gelişmeler duyabilirsiniz. Özellikle kafa karıştırıcı, aldatıcı, bulanık ve sisli durumlara dikkat etmeli ve gerçekçi olmalısınız. Yoksa yakın çevre ile sertleşen durumlar gündeme gelebilir. Belki de zehirlenme ya da psikolojik bir sağlık sorunu da ortaya çıkabilir. Aile mirası, vergi, sigorta ya da ortak olduğunuz para hakkında, başlangıçta iyi görünen görüşmeler var. Ancak dikkat, sonradan aile içindeki bir sıkıntı yüzünden bu konuda maddi kayıplar ya da hedeften sapma olabilir.

YÜKSELEN AKREP: Cuma gününe kadar haftanın yoğun konuları; maddi kazançlar, para alışverişleri, ödemeler, borçlar, alacaklar gibi konulardır. Hafta sonunda ise ağırlık daha çok kardeşler, yakın akrabalar, dostlar ve iletişimler üzerine kayacak. Bunlarla olumsuz bağlantılı olan; kişisel zevkleriniz, alkol kullanımı, eğlence isteği ya da flörtleşmelerde yalan, dolan, aldatma, aldatılma, ihanet gibi konular gündeme gelebilir. Bunlar; öfke krizleri, zehirlenme, yaralanma gibi durumlara dönebilir. Yakın çevre üzerinden eş-sevgili arayışları için yaptığınız görüşmeler, başlangıçta olumlu gibidir. Ancak sonradan aşırı davranışlar, ölçüsüzlük ve cinsel yakınlaşma isteği yüzünden bu da bozulacak görünüyor.

YÜKSELEN YAY: Cuma’ya kadar daha çok kendinizle, çevrenizle, genel sağlığınızla ve yaşam tarzınızla ilgileneceksiniz. Hafta sonunda yoğunluk merkezi, para ile ilgili konular üzerine geçiyor. Bunlarla bağlantılı olan; aile, ev, aile bireyleri, aile yadigarları, doğup büyüdüğünüz yerler hakkında; yalan, dolan, kandırılma, alkol zararları, bulanık, sisli durumlar ve yıkıcı öfkeye dikkat etmelisiniz. Çünkü artık gerçekçi olma zamanı geldi ve geçiyor. Para konusunda başlangıçta yaptığınız görüşmeler ya da anlaşmalar olumlu ve kazançlı görünüyor. Ancak sonradan iş ortamındaki; aşırı durumlar, abartılar, kontrolsüzlük ve ölçüsüzlük yüzünden bunlar da bozulacak gibidir.

YÜKSELEN OĞLAK: Cuma’ya kadar ağırlıklı olarak psikolojik konular, rüyalar, kabuslar, inançlar, gizli saklı işler, ilişkiler ya da gizli düşmanlar gündemde olacak. Hafta sonunda ise ağırlıklı olarak kendinizle ve genel sağlığınızla ilgileniyor olacaksınız. Bunlarla bağlantılı olarak; yakın çevre dostları, komşular, akrabalar ya da kardeşlerle olan iletişimler ve görüşmelerde; kafa karıştıran ve sisli durumlara dikkat etmelisiniz. Çünkü bu iki konu arasında; bulanık, yıkıcı ve öfkeli durumlar olabilir. Flörtleşme arayışlarında başlangıçtaki olumlu giden iletişimler ve görüşmeler sonradan ve özellikle cinsel konu gündeme geldiğinde bozulma eğilimindedir. Aşırı durumlar, abartılar ve ölçüsüz hareketler bunun sonunu getirecek gibi görünüyor.

YÜKSELEN KOVA: Cuma’ya kadar öncelikli konularınız; gruplaşmalar, sosyal etkinlikler ya da takım çalışması gibi alanlardan yüzeysel olarak tanıdığınız kişilerle olan ilişkilerdir. Hafta sonunda ise ağırlık merkezi değişiyor. Soyut kavramlar, hastaneler, sanat, gizli düşmanlar ve ruhsal konular alanına geçiyor. Bunlarla bağlantılı olan para konularına çok dikkat etmelisiniz. Çünkü kandırılma, aldatılma, ihanete uğrama, dolandırılma ya da farkında olmadan yapacağınız harcamalar, düş kırıklığı ve öfke patlamalarına neden olabilir. Aile ve ev ilişkilerinde başlangıçta olumlu giden görüşmeler, sonradan aşırı durumlar, harcamalar, savurganlık ya da ölçüsüzlük yüzünden bozularak psikolojik gerginlik yaratabilir.

YÜKSELEN BALIK: Cuma’ya kadar haftanın yoğun konuları; meslek, kariyer, devlet ya da yönetici ilişkileri ve gelecek planları hakkındadır. Hafta sonunda ağırlık merkezi, sosyal gruplaşma arkadaşları üzerine kayıyor. Bu konularla bağlantılı olarak davranışlarınıza çok dikkat etmelisiniz. Çünkü; yalan, dolan, aldatma, aldanma, alkol ve benzerleri yüzünden yakıcı ve yıkıcı durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Duygu ve sezgilerinizden yararlanabilirsiniz. Ancak dürüst, disiplinli ve gerçekçi olmak koşulu vardır. Sosyal gruplaşma çevreleri ile olan görüşme ve iletişimlerde başlardaki olumlu hava, sonradan aşırı durumlar ve ölçüsüzlük yüzünden; bitme, kopma ya da gruptan uzaklaşmaya dönebilir.