20 Mart haftası burç yorumları: Yeni Ay fazında başlangıç adımlarınıza dikkat edin

Haftalar öncesinde yaşadığımız yıkımları ve geçen haftaki su baskını ile gelen tehlikeyi gökyüzü bize önceden haber vermişti. Peşinen söyleyeyim ki, tehlikeli durumlar birkaç ay daha devam edecek. Çünkü sırada, Nisan ayında Güneş ve Mayıs ayında Ay tutulmaları var. Büyük komplolar düzenleyen ülkelerin, harekete geçmek için önemli tehlikeleri kolaylaştıran göksel yerleşim tarihlerini beklediklerini de asla unutmayın.

Genel olarak geçtiğimiz haftanın önemli göksel yerleşimleri, biraz güç kaybederek bu hafta da devam ediyor. Mars’ın geçtiğimiz hafta Balık burcu kümeleşmesine yaptığı olumsuz bağlantı, en güçlü günlerindeydi. Su ile gelen tehlikeleri, boğulmaları, zehirlenmeleri, alkol benzerlerinin zararlarını ve yıkıcı durumları harekete geçirdi. Bu hafta Güneş, Salı gününün ilk saatinde Koç burcuna geçiyor. Özellikle Koç, Arslan ve Yay burçlarında; canlılık, uyanma, harekete geçme, güç gösterme, hırslanma ya da coşku gibi genel etkiler beklenebilir. Ayrıca, Salı günü yeniay fazı da var. Haritanızda Güneş’in olduğu ev konularında hızlı, canlı ve cesur başlangıçlar ya da yeni girişimler yapabilir ya da planlayabilirsiniz. Ancak dikkat; özellikle Koç burcunun ve Terazi burcunun ilk günlerinde ve derecelerinde, Balık ve Başak burcunun ise son günlerinde ve derecelerinde doğan kişilerin, Güneş-Mars bağlantısından olumsuz etkilenebileceğini unutmamak gerekir. Yakıcı, yıkıcı durumlardan, saldırganlıktan ve öfke patlamalarından uzak durmalısınız. Ayrıca, Mars-Neptün bağlantısı da zayıflasa bile devam ettiği için alkol benzerleri, su tehlikeleri, zehirlenmeler, kimyasallar ya da boğulma riski özellikle Balık burcunun son günlerinde ve derecelerinde doğan kişiler için devam ediyor.

Pluto-Venüs olumsuz bağlantısı, Cuma gününe kadar; cinsel hastalıklar, cinsel tacizler, zorbalık, kontrol edilemeyen tutkular, biten aşklar ya da maddi kayıplar ve zorunlu maddi değişimler getirebilir. Ayrıca Cuma günü, İstanbul zamanı ile 15:14’en başlayarak; hem kişisel, hem de toplumsal alanda önemli değişimleri başlatacak olan Pluto, artık Kova burcuna geçiyor. Pluto, doğum haritalarınızda Kova burcunun durduğu ev konularını, özellikle Kova burcu kişileri başta olmak üzere; Aslan, Boğa ve Akrep burçlarını uzun yıllar boyunca etkileyecek olan, önemli ve köklü değişimlere ya da bitişlere neden olabilir. (Bu konuda daha uzun bir yazı hazırlayacağım)

İyi haber bekleyenler için; geçen haftadan devam eden, doğum haritanızda Koç burcunun bulunduğu ev konularında, eskiden kalan acı ve yaraları şifalandırma gücü ve zamanı bu hafta hala etkindir.

YÜKSELEN KOÇ: Pazartesi günü daha ağırlıklı olarak içsel yönünüz, bilinçaltı dürtüleriniz, duygular, sezgiler, gizli ilişkiler, sanat ya da soyut kavramlarla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca, hastanede ya da bir yerde kısıtlı kalma gibi tehlikelere karşı alkol ve benzerlerinden uzak durmalısınız. Bu konularla bağlantılı olarak, yakın çevre ve akrabalarla olan görüşmeler ve iletişimler ters durumlara varabilir. Gizli düşmanlar ortaya çıkarak size iftira atabilir. Salı’dan başlayarak kendinizi çevreye göstermek, öne çıkmak, coşku ile yeni başlangıçlar ya da yeni planlar peşinden koşmak isteyeceksiniz. Ancak yakın çevre, dostlar ya da akrabalarla sert tartışmalar olabilir. Kısa gezi kazaları, yıkıcı durumlar ya da gergin görüşmelerden uzak durmalısınız. Kendinizi çevreye gösterme ve tanıtma konusunda ya da çevresel ilişkilerde eskiden kalan üzücü bir durumu ya da eski bir sağlık sıkıntısını bu günlerde daha sakin ve bilge tavırlarla iyileştirmek için uygun zamandır. Meslekte ve kariyerde önemli bir değişim, Cuma gününe kadar maddi anlamda zarar verici olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Pazartesi günü; sosyal gruplaşmalar, yüzeysel tanıdıklarla yapılan toplantılar ya da ekip çalışmaları gibi, diğerleri ile bir araya geldiğiniz alanlarda yoğunlaşma görülüyor. Bu alanda; yalan, dolan, kandırılma ya da kafa bulanıklığı ve yanlış kararlar yüzünden maddi kayıplar olabilir. Bu yüzden gruplaşmalarda alkol ve benzerlerinden uzak durmak ve uyanık kalmakta yarar vardır. Salı’dan başlayarak biraz daha içsel durumlar, belki hastane, yaratıcı sanat çalışmaları, bir yerde kısıtlanmak, gizli düşmanlar ya da bunlarla bağlantılı olan maddi zararlar daha çok önem kazanmaya başlayacak. Bu kapsamda yapmak istediğiniz başlangıçlar ve yeni girişimler olabilir. Ancak hızlı, keskin ve öfkeli kararlar, planlar ya da başlangıçlar yerine, daha sakin, insancıl ve bilge planlar yapmalısınız. Bunu yaparsanız, psikolojik dünyanızdaki eski bir acıyı da yeniden şifalandırabilirsiniz. Uzaktaki biriyle ya da yabancılarla meslek, kariyer ya da cinsel alandaki yakınlaşmalar ya da maddi kazanç planları Cuma gününe kadar tehlikelidir. Zorlu bir süreç ile hem hukuk anlamında, hem de gelecekle ilgili zarara neden olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Pazartesi günü; meslek, kariyer, gelecek planları ya da yönetici kişilerle olan ilişkiler yoğun görünüyor. Duygularınızı ve sezgilerinizi kullanarak yeni başlangıç beklentileriniz ya da planlarınız olabilir. Ancak yalan, dolan, iftira, kaypak durumlar, güvensiz ortam ya da hızlı ve sertleşen davranışlarınız yüzünden beklentileriniz boşa çıkabilir. Salı’dan başlayarak sosyal ortamlardan tanıdığınız kişiler, gruplaşmalar, benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz kişilerle ilgili yeni başlangıçlar planlayabilirsiniz ya da yeni bir girişiminiz gündeme gelebilir. Ancak çevreye gösterdiğiniz kişiliğiniz ve davranışlarınızda bu aralar gergin tavırlarınız yüzünden bu gruplaşmalarda da kavga, gürültü, patırtı, sertleşen durumlar, kayıplar, kazalar ya da yaralanmalar olabilir. Grup arkadaşlıkları ile ilgili eskiden kalan bir üzüntünüzü yeniden şifalandırmak ve daha sevgi dolu ilişkiler kurmak için daha sakin ve bilge tavırlar kullanmalısınız. Cinsel ve duygusal yakınlaşmalar Cuma gününe kadar sizin için tehlikeli olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Pazartesi gününe, yabancılarla ya da uzaktakilerle ilgili konulara yoğunlaşarak başlayacaksınız. Hukuk, eğitimler, yabancı ülkeler, yabancı kültürler, inançlar ve uzak gezilerle ilgili düşleriniz ve planlarınız olabilir. Ancak; gerçeklerden kopuk masal dünyasında yaşamak, gizli düşmanlar, içsel sorunlar, hastaneler, alkol, uyuşturucu, kısıtlanma, yaralanma ya da cinsel yakınlaşma beklentileri yüzünden düşlerinizin ve planlarınızın boşa çıkma olasılığı yüksektir. Salı’dan başlayarak yoğunluğunuz; meslek, kariyer, yöneticilerle ilişkiler ve gelecek planlarına doğru yön değiştiriyor. Bu alanda yeni başlangıçlar ve girişimler yapmak isteyeceksiniz. Ancak dikkat, hastaneler, gizli düşmanlar, alkol ve benzerlerinin yarattığı sağlık sorunları, kazalar, yaralanmalar, içsel sıkıntılar, kısıtlanma ve sertleşen tartışmalarınız meslek, kariyer ve gelecek planlarınızı da tehdit ediyor. Aslında bu alanda eski bir üzüntüyü ya da yarayı yeniden onarma şansınız da var. Bunun için daha sakin kalmak ve bilgece kararlar almak gerekir. Cuma gününe kadar sosyal gruplaşmalar üzerinden duygusal ve cinsel yakınlaşmalar tehlikeli olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Pazartesi günü; başkalarının maddi olanakları, miras, vergi konuları, bilinçaltı dürtüler, pagan inançlar, yer altı, fizik ötesi konular, duygular ve yüksek sezgileriniz yoğun olacak. Bu konuları ve cinsel beklentilerinizi sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle bir araya getirmeyin. Yoksa; yalan dolan, alkol benzerleri ya da su ile gelen zehirlenmeler, tehlikeli durumlar ve kafa bulanıklığı yaşayabilirsiniz. Salı gününden başlayarak yoğunlaştığınız ve yeni başlangıç planları yapmak isteyeceğiniz konular; yabancılar, yabancı ülkeler, hukuk davaları, eğitimler, büyük planlar ve uzak geziler alanına geçiş yapıyor. Ancak dikkat, sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız yüzeysel arkadaşlarınız ve birlikte toplandığınız kişiler bu alanda da tehdit oluşturuyor. Uzak geziler için kaza, yaralanma, sertleşen tartışmalar gündeme gelebilir. Sosyal arkadaşlarınız ile yabancı tanıdıklarınız ya da yabancılara ait konular ya da davalar arasında gerginliğe dikkat etmelisiniz. Bu alanda daha sakin kararlar ve bilge tavırlar, hem bu haftanız için yararlı olur, hem de geçmişten gelen eski üzüntüleri yeniden şifalandırabilirsiniz. Cuma gününe kadar iş ortamında duygusal ya da cinsel yakınlaşmalar, mesleğiniz ve işiniz için tehlikelidir.

YÜKSELEN BAŞAK: Pazartesi gününe; eş, sevgili, ortak gibi yakın ikili ilişkiniz için duygusal beklentilerinizde; bir yoğunluk ve başlangıç yapma düşünceleri ile giriş yapabilirsiniz. Ancak; meslek, kariyer ortamı, gelecek planları ya da yöneticilerle olan sertleşmeler ve gerginlikler; eş ve sevgili ilişkileri üzerinde kafa karışıklığı yapabilir ve beklentilerin boşa çıkmasına neden olabilir. Salı’dan başlayarak yoğunlaşan konularınız yön değiştiriyor. Miras, vergi, sigorta ya da eşinize ait para gibi diğer kişilerin kontrolündeki maddi konular gündeme gelerek, sizi yeni bir planlamaya götürebilir. Bu alanda atmak istediğiniz yeni adımlar ve anlaşmalar, meslekte yönetici kişilerle gerginliğe ve sertleşmeye götürebilir. Bu arada meslek konuları üzerinden kaza, yaralanma gibi fiziksel sağlık sorunlarına da dikkat etmelisiniz. Geçmişten gelen ölüm ötesi konular, eski cinsel sıkıntılar ya da eskiden kalan acı ve üzüntüleri şimdi yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme zamanı olabilir. Bu alanda daha sakin ve eski deneyimlerden aldığınız derslerle hareket etmeniz iyi olur. Cuma gününe kadar uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla cinsel ve duygusal yakınlaşmalar tehlikelidir.

YÜKSELEN TERAZİ: Pazartesi günü yoğun konularınız; iş ortamınız, sağlık alanı, günlük görevleriniz ve sorumluluklarınızla ilgili olan duygusal beklentileriniz üzerinde gelişiyor. Ancak, yabancılar, uzaktakiler, davalar, eğitimler, inançlar ya da uzak yolculuklarla ilgili konular; söz ettiğim duygusal beklentilerinizde düş kırıklığı yaşamanıza neden olabilir. Bu yüzden sağlık ve iş ortamında ya da günlük sorumluluk alanında; kafa karıştırıcı durumlara, alkole, zehirlenme ve kazalara çok dikkat etmelisiniz. Salı’dan başlayarak öne çıkan konularınız ve yeni planlamalarınız yön değiştiriyor. Eş, sevgili ya da ortaklık ilişkiniz hakkında yeni girişimleriniz ya da düşünceleriniz filizlenebilir. Ancak dikkat, yabancılar, uzaktakiler, davalar, uzak gezilerle ilgili gerginlikler bu alanda da tehlike yaratabilir. Hızlı girişimler ya da kararlar, yakıcı, yıkıcı durumlara ve kazalara neden olabilir. Eş, ortak ya da sevgili konusunda eskiden kalan acı ya da üzüntüleri yeniden şifalandırmak için uygun zamandır. Cuma gününe kadar; aile yadigarları, aileden kalanlar ya da miras gibi konular ve cinsel yakınlaşmalar tehlikeli olabilir.

YÜKSELEN AKREP: Pazartesi gününe; sanatçı, oyuncu ya da soyut kavramlarla ilgili yeteneklerinizi çevrenize gösterip başarılı olacağınız ve bundan zevk duyacağınız girişimlerle başlayabilirsiniz. Çocuklar, kişisel eğlenceleriniz, zevk aldığınız hobiler ve uğraşlarınız, flörtleşmeler ve duygusal yakınlaşmalarla ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Salı’dan başlayarak önemli konularınız; sağlık, iş, el becerileri, görev ve sorumluluklarınız üzerinde yoğunlaşıyor. Yapmak istediğiniz başlangıç planlarınızı bu alanlara yöneltebilirsiniz. Ancak dikkat, sağlıkla ilgili olarak ya da iş ortamında sertleşen durumlar, saldırganlık, kaza, yaralanma gibi tehlikeler vardır. Ayrıca flörtleşme ve yakınlaşma arayışlarınızda; su tehlikeleri, zehirlenme, alkol ve benzerleri ile gelen kafa karışıklığı ve diğer sorunlara karşı uyanık olmalısınız. Eskiden kalan ve bazen tekrarlayan sağlık sorunlarınızı, iş yaparak yeniden iyileştirebileceğiniz zamandır. Cuma gününe kadar; yakın çevreden kadın-erkek yakınlaşmaları tehlikeli olabilir.

YÜKSELEN YAY: Pazartesi gününe aile ve ev konularında yeni başlangıçlar ya da girişimler yapma planları ile başlayabilirsiniz. Salı günü ve sonrasında; yeni atılım projeleri ya da başlangıçlarla ilgili düşünceleriniz; kişisel zevkler, eğlenceler, geziler, hobiler, çocuklar, flörtleşme arayışları, şans oyunları ya da kendinizi gösterebileceğiniz oyun alanlarında ve yarışmalar üzerinde yoğunlaşmaya başlıyor. Aile ve ev konularında, eşiniz ya da sevgiliniz ile yalan dolan durumlar, iftiralar, su ya da alkol tehlikeleri ve kandırılma riski devam ediyor. Ayrıca; eğlence alanınız, flörtleşmeler ya da çocuklarla ilgili sertleşen durumlar, kaza ya da yaralanma gibi tehlikeler de vardır. Eş ve çocuk arasında gerilim ve öfke patlamaları olabilir. Ancak yine de eğlence, çocuklar ya da eski bir flörtleşmeden kalan acı, üzüntü gibi yaraları yeniden sarabileceğiniz bir iyileştirme dönemi de olabilir. Olaylara ya da insanlara karşı, daha sakin ve bilgece yaklaşımınız bunu belirleyecektir. Cuma gününe kadar; iş ortamından biriyle yakınlaşma ya da duygusal beklentiler yüzünden maddi kayıplar olabilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın ilk gününe; yakın çevre, dostlar, kardeşler, akrabalarla ilgili konulara ya da türlü görüşmelere yoğunlaşarak başlayacaksınız. Bu alandan olumsuz sağlık haberleri alma olasılığı da vardır. Kafa bulanıklığı yaratacak durumlara ve alkole dikkat edin. Salı gününden başlayarak, aile ve ev konuları ağırlık kazandığı için bu alanda yeni başlangıç planlarına, atılımlara ya da girişimlere yönelebilirsiniz. Ancak dikkat, iş ortamı ve sağlık konusu ile ev ve aile arasında sertleşen durumlar, tartışmalar, kavgalar, fiziksel sağlık sıkıntısı, yaralanma, iş kazası, aile bireylerinde sağlık sıkıntısı, baş ya da kalp sorunları gündeme gelebilir. Cuma gününe kadar, cinsel yakınlaşmalarda; kontrol edilemeyen tutkular, yönetme isteği, kıskançlık, zorbalık yapmak gibi durumlardan kaçınmalısınız. Bunlar; zorlu bir süreç ile bitecek olan tehlikeli arayışlardır. Aile bireyleri, aile büyükleri ya da ev ile ilgili olarak; eski bir acıyı, üzüntüyü ya da bir sağlık sıkıntısını şimdi yeni yol ve yöntemler kullanarak yeniden şifalandırmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN KOVA; Haftanın ilk gününde; para konularına yoğunlaşarak yeni maddi kazanımlar için başlangıç yapma isteğiniz ya da planlarınız olabilir. Çünkü; eğlence, kumar, şans oyunları, flörtleşmeler, kişisel zevkler gibi konularda kafa bulanıklığı yaşayarak, kandırılarak ya da yanlış hesaplar yaparak para kaybediyorsunuz. Salı’dan başlayarak önem kazanan konularınız ve yapmak istediğiniz yeni planlamalar; yakın çevre, kardeşler, akrabalar ve dostlarla birlikte yapacağınız görüşme ve anlaşmalar üzerinde yoğunlaşacak. Bu size mesleğinizde, kariyerde ve sosyal konumda başarı getirebilir. Ancak kişisel eğlenceler, zevkler, oyunlar, flörtleşmeler ve çocukları; hem para konusundan, hem de yakın çevre ilişkilerinden ve görüşmelerinden uzak tutmalı ve tartışmalı durumlara girmemelisiniz. Cuma gününe kadar, aileden biri ya da ev ile ilgili psikolojik ya da fiziksel sağlık sıkıntısına karşı dikkatli olmalısınız. Ayrıca, gizli ilişkiler bu dönem tehlikelidir. Kardeşler, yakın çevre ve dostlarla ilgili eski üzüntüleri ya da yaraları şimdi yeniden şifalandırma zamanıdır.

YÜKSELEN BALIK: Pazartesi günü; güçlü sezgilerinizi ve duygusal yönünüzü çevrenize göstermek isteyebilir, kendi içsel yapınız ve duygusal beklentilerinizle ilgilenmek isteyebilir ya da belki de yeni bir duygusal ilişki planları yapabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız, çünkü bu konuda aile büyükleri ile ters düşme olasılığı vardır. Kafa bulanıklığı yaratacak davranışlardan, durumlardan, yalan dolan işlerden, sahte ilişkilerden ya da alkolden uzak durmalısınız. Salı günü ve sonrasında, yön değiştirerek öne çıkmaya başlayan para konularında, yeni planlar ya da girişimler yapmak için artan bir sabırsızlığınız var. Ancak dikkat, bu konularda aile ve ev ile bağlantılı olarak; maddi zararlar, belki de yıkıcı durumlar ya da gereksiz telaş yüzünden para kaybı ve sertleşen durumlar olabilir. Para konusundaki zararlara olumsuz anlamda meslek ortamı da neden olabilir. Hızlı kararlar ve keskin girişimler pek iyi görünmüyor. Ancak yine de bu konuda; eski acıların, üzüntülerin ve kayıpların tekrarlanmaması için daha sakin ve bilgece hareket etmek yararlı olabilir. Yakın çevreden biriyle yakınlaşmalar, sosyal gruplaşmalar ve cinsel beklentiler Cuma’ya kadar tehlikelidir.