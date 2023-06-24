26 Haziran haftası burç yorumları....

Haftanın genelinde; Güneş’in Satürn ve Jüpiter ile iyicil açıları olduğunu görüyoruz. Bunlar sizin için tanınma, kendinizi gösterme, öne çıkma, diğerleri ile iyi ilişkiler kurma, gezme, eğlenme, haberleşme, çevreye yayılma, büyük düşünme, sorumluluk alma, öz güven duyma, planlı olma ve iyi yönetme gibi alanlarda fırsatlar ve şanslar yaratabilir. Elbette kapıya kadar gelen bu şanslar için yerinizden kalkıp kapıyı açmanız da gereklidir. Bunlardan yararlanmaya bakın.

İki haftadan beri kendini gösteren Uranüs-Mars kare açısına geçen hafta Venüs de katılmıştı. Uranüs’ün bu olumsuz açıları bu hafta da devam ediyor. Bu yüzden kadın-erkek konuları ile bağlantılı olarak, beklenmedik ve hızlı kararlar vermeyin. Hızlı gelişen şaşırtıcı ve sıra dışı durumlara dikkat edin. Mutlak düşünerek ve yavaş hareket edin. Çünkü hızlı hareketleriniz; ani krizlere, gerilime, ayrılığa, kazalara ya da yaralanmaya doğru gidebilir.

Dikkat etmeniz gereken diğer alan, geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve 26 Haziran haftasının Cuma gününe kadar devam edecek Neptün-Merkür kare açısıdır. ; yazışmalar, görüşmeler, konuşmalar, haberleşmeler, anlaşmalar, sözleşmeler, atacağınız imzalar, iletişimin her türü, akıl ve zekanızı kullanacağınız her alanda kesinlikle uyanık ve açık fikirli olmalısınız. Bulanık kafa, sisli durumlar, kaypaklık, yalan, dolan, iftira, aldatma, aldatılma, önemsememe, dikkate almama, gözden kaçırma, alkol benzerleri ile uyuşma gibi durumlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Beklentilerinizin suya düşmemesi, hayal kırıklığı yaşamamak, utandırıcı durumlara düşmemek, kandırılmamak, iftiraya ya da ihanete uğramamak için mutlaka kafanız net olmalı, zekanız işler durumda kalmalıdır.

YÜKSELEN KOÇ: Aile, ev, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler, aile yadigarları, anavatan ya da çocukluğunuzla ilgili yoğun bir gündem sizi bekliyor. Bununla bağlantılı olarak; öz güven duyma, kendini değerli hissetme, para kazanma, alacaklar, borçlar ya da birikimleriniz hakkında olumlu fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aile ve ev konularında kesinlikle gerçekçi, sade, mantıklı ve ölçülü olmalısınız. Bu size başarı ve iç huzuru getirir. Yakın çevre ve akrabalarla bağlantılı olarak; alkol gibi kafa karıştırıcı maddeler, yalan, dolan, iftira, gizli işler, iletişimler, gizli düşmanlar, sahte ya da kandırma amaçlı anlaşmalar gündeme gelebilir. Bulanık, sisli, alkol gibi kafa karıştırıcı, kaypak durumlardan ve ortamlardan uzak durmalısınız. Kişisel zevklerde, eğlencelerde, kadın-erkek konuları, sevgili edinme arayışları ya da flörtleşmelerde hızlı gelişen beklenmedik krizler, gerilimler ya da kazalar maddi kayıplara da neden olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Yakın çevre dostları, akrabalar, kardeşler, her türlü tanıtımlar, görüşme ve haberleşmeler, kısa geziler ya da kısa eğitimler için yoğun geçecek bir haftadır. Bunlarla bağlantılı olarak, sosyal gruplaşmalar içinde ya da diğerleri ile birlikte yapacağınız etkinliklerde; sadelik, dürüstlük ve çalışkanlığınız size başarılı bir yöneticilik şansı verecektir. Ayrıca; tanınma, saygı görme ve öne çıkma fırsatları bulacaksınız. Ancak dikkat; gruplaşmalar içinden birisi, sizi aldatmak için yanlış anlaşma ya da sözleşmelere götürme eğilimindedir. Yalan, dolan, kaypak durumlar ve alkol benzerleri aklınızı çelebilir ve para kaybettirebilir. Uzaktaki ya da yabancı kişilere de bu aralar güvenmeyin. Aile içinde ve kadın-erkek konularında ani kararlar vermeyin, aykırı davranmayın, sıra dışı biçimde hızlı gelişen şaşırtıcı durumlardan ve inatçılıktan uzak durun. Yoksa; gerilimler, krizler, kopmalar, kazalar ya da yaralanmalar kapıda sizi bekliyor olacak.

YÜKSELEN İKİZLER: Kazancınız, alacaklar, borçlar, birikimler, yatırımlar ya da harcamalarınızla ilgili gündem, bu hafta daha yoğun görünüyor. Meslek ve kariyer ortamında yöneticilerle güvenilir ilişkiler, dürüst ve planlı çabalarınız sizi maddi anlamda kazançlı çıkartacak. Sağlam yatırımlar için uygun zamandır. Ayrıca, bunlar sizi psikolojik yönden de oldukça rahatlatacaktır. Meslek, kariyer ya da yönetici ilişkilerinde kesinlikle gerçekçi ve ölçülü olmalısınız. Bu alanda; güven vermeyen değişken sözler, görüşmeler, kaypak anlaşmalar, gerçekçi olmayan durumlar, iftira ve yanlış anlamalardan kendinizi korumalı, alkol ve benzerlerinden uzak durmalısınız. Yakın çevre arkadaşlıkları üzerinden hızlı gelişen kadın-erkek ilişkisinde ya da görüşmelerde ani ve beklenmedik krizler, gerilimler ya da kazalar tehlikeli olabilir. Beklenmedik sırlar ortaya çıkabilir. Fiziksel yaralanma ya da hastaneler gündeme gelebilir. Hızlı kararlardan kaçınmalı ve yavaş olmalısınız.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta daha çok kendinizle, dış görünümünüzle, çevresel ilişkilerle ya da genel yaşam tarzınızla daha çok ilgileniyor olacaksınız. Bununla bağlantılı olarak; sosyal gruplaşmalarda tanınıp öne çıkma fırsatları olacak. Yine bununla bağlantılı olarak; uzaktakiler, yabancılar, eğitimler, davalar ve yöneticilerle olan ilişkilerde dürüst, güvenilir ve planlı çabalarınızın yararını göreceksiniz. Ancak dikkat... Yabancılar, uzaktakiler, kültür, eğitimler, büyük planlar, büyük amaçlar, uzun yolculuklar ya da davalar konusunda; yapacağınız anlaşma, görüşme ya da sözleşmelerde asla; kaypak, alkollü, uyuşturuculu, yalan, dolan, sahtecilik, iftira, gizli tanıklık ya da gizli saklı işlerin içinde olmamalı ve kafa karıştırıcı durumlara düşmemelisiniz. Gruplaşmalar içinde; hızlı gelişen durumlar, hızlı kararlar, sıra dışı ve şaşırtıcı kadın-erkek konuları ile bağlantılı olarak maddi kayıplar, krizler, gerilim ya da kazalar ortaya çıkabilir. Beklenmedik bu gelişmeler için düşünerek ve yavaş adımlar atmalısınız.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta daha çok yoğunluk kazanan gündeminiz; sırlarınız, gizli işler, ilişkiler, hastaneler, gizli düşmanlar, sanat, psikoloji, inançlar ve soyut alanda kalan konulardır. Bunlarla ilintili olarak; miras, vergi, sigorta, eşinizin ya da ortağınızın parası, fizik ötesi konular ve cinsellik arayışlarında dürüstlük, sadelik ve gerçekçilik size şans getirecektir. Ayrıca, kariyerde üste tırmanma ve başarı fırsatları vardır. Ancak dikkat... Başkalarının parası, fizik ötesi alan ya da cinsellik beklentileriniz için sosyal gruplardan tanıdığınız kişilerle iletişimler kurmak, görüşmeler ya da anlaşmalar yapmak, beklentilerinizi boşa çıkaracak. Bunun nedeni; yalan, dolan, kaypak durumlar, alkol benzerleri, iftiralar, aldatma ya da aldatılma olabilir. Kadın-erkek ilişkilerinde baskın ve hükmedici davranışlar ya da kişilik gösterileri; özellikle meslek, kariyer ya da yöneticilerle olan ilişkilerde beklenmedik krizlere, kazalara, gerilime ya da yaralanmaya neden olabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu haftanın yoğun gündemi; sosyal gruplaşmalar, benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz kişiler, diğerleri ile ortaklaşa yaptığınız çalışmalar, grup gezileri ya da toplantılardır. Uzakta yaşayan kişilerle ya da yabancılarla gruplaşma bağlantıları, size yeni amaçlar ve büyüme fırsatları verebilir. Yine sosyal çevre bağlantıları ile kalıcı, güvenilir, sade ve dürüst bir yakın ikili ilişkiye başlama şansı vardır. Devam eden eş ya da sevgilisi olanlar için ise canlı sosyal etkinlikler gündeme gelebilir. Ancak dikkat... Eş ya da sevgili konusunda; kaypak durumlar, yalan, dolan, sahtecilik, iftira, alkol benzerleri, aldatıcı görüşmeler ve anlaşmalar sosyal konumunuza ve kariyerinize zarar vericidir. Uzaktakilerle ya da yabancılarla bağlantılı olan gizli saklı kadın-erkek ilişkileri; beklenmedik krizler, gerilimler, kazalar, yaralanma ya da sırların ortaya çıkmasına ve psikolojik sıkıntıya neden olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu haftanın ağırlık kazanan konuları; meslek, kariyer, gelecek planları, sosyal konum, sosyal basamak, rütbe ya da yöneticilerle olan ilişkiler hakkındadır. Dengesiz ve kararsız davranışlarınız bu konulara zarar verebilir. Dürüst, güvenilir, planlı ve gerçekçi çabalarınız ise iş ve meslek yaşamınıza kalıcı bir başarı kazandırabilir. Başkalarının maddi olanaklarını yönetme fırsatı doğabilir. Ancak dikkat... Çalışma yaşamınıza kaypak, sinsi planlar, yalan, dolan, sahtecilik, uzaktakiler ve yabancılarla yanlış giden anlaşmalar, görüşmeler ya da alkol ve benzerlerini dahil ederseniz, büyük bir düş kırıklığına uğrayabilir ve utanılacak durumlara düşebilirsiniz. Ayrıca, psikolojik sağlığınızı da tehlikeye atmış olursunuz. Sosyal gruplardan tanıdığınız kişiler ile sıradışı, şaşırtıcı ve hızlı gelişen cinsel yakınlaşma arayışları tehlikelidir. Beklenmedik krizler, kazalar, gerilimler, yaralanma ve tehlikeli durumlarla karşılaşma olasılığı vardır.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın ağırlık kazanan konuları; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, davalar, eğitimler, uzak geziler, kültürler ya da büyük çaplı planlar ve büyük amaçlar üzerinde yoğunlaşıyor. Bu konularla bağlantılı olarak; kişisel zevkler, eğlenceler, güvenilir biri olarak kendinizi gösterme, yakın ikili ilişkiler, geziler, sevgili arayışları ya da çocuklarınızla ilgili işleriniz ve ilişkilerinizde, eğer gerçeklerden, sadelikten ve dürüstlükten ayrılmazsanız yeni fırsatlar ve şanslar da bulacaksınız. Ancak dikkat... Kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşme ve yakınlaşma arayışlarına; yalan, dolan, sahtecilik, kandırma amaçlı görüşmeler ya da anlaşmalar, alkol benzerleri, kaypak, sisli ve bulanık durumları dahil ederseniz, yine büyük düş kırıklığı yaşamaya devam edersiniz. Ayrıca; meslek, kariyer ya da yönetici ilişkileri üzerinden kadın-erkek yakın ilişki arayışları da beklenmedik sıra dışı ve şaşırtıcı durumlara, gerilimlere, kriz ve kazalara yol açabilir. Devam eden ilişkisi olanlar için de meslek ve kariyer konusu ilişki kapsamının dışında tutulmalıdır.

YÜKSELEN YAY: Haftanın ağırlıklı gündemi; miras, vergi, sigorta, ortaklı para, başkalarının ya da eşinizin parası, cinsellik ya da fizik ötesi konular üzerinde yoğunlaşıyor. Bunlarla bağlantılı olarak; aile içi, ev, aile büyükleri ya da baba mirasında; dürüst, güvenilir ve sade olmanın yararını ve emeklerin karşılığını görme zamanıdır. Sağlık, bakım ya da iş konularında da yeni fırsatlar ve tanınma elde edebilirsiniz. Ancak dikkat... Aile ya da oturduğunuz ev hakkında eşinizle bağlantılı olarak; yalan, dolan, kandırma, aldatma, aldatılma, bulanık ve kaypak durumlar, yanlış anlaşmalara ya da sözleşmelere imza atma tehlikesi de vardır. Bu yüzden uyanık, araştırıcı, gerçekleri arayan ve gözleyen yapıda olmalısınız. Alkol benzerleri de aileye zarar verme ve tehlike yaratma olasılığını sürdürüyor. Uzaktaki ya da yabancı olan kadın-erkek ilişkileri ya da uzun yol konuları, beklenmedik krizlere, gerilimlere, şaşırtıcı durumlara, hızlı gelişen sağlık sıkıntısına, kazalara ya da yaralanmaya neden olabilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın yoğun konuları; eş, sevgili ya da ortaklık gibi kendinize yakın en yakın bulduğunuz ikili ilişkiler üzerinde görülecek. Bununla bağlantılı olarak; yakın çevre, akrabalar, kardeşler, kısa geziler, görüşmeler ve haberleşmelerde sade, dürüst, güvenilir ve çalışkan bir lider olmanın yararını göreceksiniz. Kişisel zevk alanınız, eğlenceler, geziler, çocuklar ve flörtleşme arayışlarında da yeni fırsatlar var. Ancak dikkat... Kardeşler, akrabalar ya da yakın çevre dostları ile bağlantılı olarak; sağlık ve bakım konuları, iş ortamı ya da iş arkadaşları ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalarda çok dikkatli ve uyanık olmalısınız. Çünkü bu bağlantılarda; yalan, dolan, kandırma, aldatma ya da aldanma, ya da alkol benzerleri yüzünden üzücü sağlık haberleri alma olasılığı vardır. Kafa karıştırıcı kaypak ve sisli durumlardan uzak durmalısınız. Beklenmedik, sıradışı, şaşırtıcı ve hızlı gelişen kadın erkek yakınlaşmaları da tehlikelidir. Beraberinde; kaza, yaralanma, kriz ya da gerilimler getirebilir.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta daha çok; sağlığınız, işiniz, görev ve sorumluluklarınız, yanınızda çalışan kişiler ya da bakımını üstlendiğiniz kişi ya da hayvanlar üzerinde yoğunlaşacaksınız. Bunlarla bağlantılı olarak, aile ile birlikte neşeli geziler ya da büyük amaçlarınız için yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Dürüst, güvenilir ve planlı çalışmalarınızın karşılığını, maddi kazanç ya da sağlam yatırımlarla alabileceğiniz zamandır. Ancak dikkat...Kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşmeler ya da çocuklarla ilgili yalan dolan durumlar, sahtecilik, kandırılma, yanlış anlaşmalar ya da düşünmeden atılan imzalar yüzünden dolandırılıp para kaybetme olasılığı da vardır. Bu yüzden kesinlikle kafa karıştırıcı görüşmelerden, alkol benzerlerinden, kaypak ve sonu belli olmayan sisli durumlardan uzak durun. Kadın-erkek, eş, sevgili gibi konular aile içinde, ev hakkında ya da aile büyükleri ile beklenmedik kriz, gerilim, sıradışı şaşırtıcı durumlar ya da kazalara neden olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Kişisel eğlenceler, zevkler, çocuklar, yarışmalar ya da flörtleşmelerle ilgili yoğun geçireceğiniz zamandır. Kendinizi daha çok göstermek, anlatmak ve yaratıcı bir liderlik yapmak isteyeceksiniz. Kendi yaratıcılığınızı ve liderliğinizi gösterirken; gerçekçi, sade ve ölçülü davranışlarınız saygı görecek. Yakın akrabalar, kısa geziler, kardeşler ve dostlar açısından da hareketli ve iyi iletişim fırsatları bulacağınız zamandasınız. Ancak dikkat... Davranış alışkanlıklarınız; aile içindeki görüşmeler, anlaşmalar ya da ev konuları için yeteri kadar güvenilir, açık ve net değil. Bu konuda da mutlaka; gerçekçi, kontrollü ve ölçülü olmalısınız. Yoksa aldatma, aldatılma, yanlış atılan imzalar, kaypak durumlar, alkolün zararları ve üzücü durumlar ortaya çıkabilir. Yakın çevre dostlukları ile bağlantılı olarak; iş ortamında ve kadın-erkek konularında düşünmeden ileri atılmak, sıra dışı görüşmeler yapmak, işinize ya da sağlığınıza zarar verebilir. Beklenmedik hızlı hareketlerden kaçınmalı, krizlerden, kazalardan ve gerilimlerden uzak durmalısınız.