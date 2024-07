3 basit gol yedi diye ''vurun abalıya'' yapan Fenerbahçeliler sakin olun: Her şey çok güzel olacak

3 BASİT GOL YEDİ DİYE 'VURUN ABALIYA'

YAPAN FENERBAHÇELİLER SAKİN OLUN;

HER ŞEY ÇOK

GÜZEL OLACAK

Allahım ortalık yangın yeri...

-Vay efendim, Fenerbahçe, hem de "Mourinholu Fenerbahçe", Lugano gibi bir mahalle takımından nasıl 3 kolay ve basit gol yermiş...

-Rövanş bile riskliymiş...

-Hele bu turu geçelim diğer rakbimiz Lille,Fenerbahçe'nin bu defansının içinden geçermiş...

-Livakoviç gitmeli yeni kaleci alınmalıymış...

-Djiku skandalmış...

-Çağlar mı Becao mu tartışmaları havada uçuşuyor...

Gönderilen Serdar Aziz bile Çağlar'dan iyiymiş...

-Mourinho acil önlemler almalıymış...

-Kruniç futbolcu değilmiş...

............

İçim daraldı okudukça, duydukça...

Dünyam karardı vallahi...

Yukarıdaki bu söylenenlere, gereksiz tepkilere, dozu aşılmış eleştirilere kimse kusura bakmasın katılmıyorum...

Sadece bir tanesi hariç;

O da Kruniç.

Adam geldiğinden beri aklım almıyor, bu vasat kardeşimizi geçen sezon devre arası kim sokuşturdu Fenerbahçe'ye bilmem!..

Şimdi Sevgili Fenerbahçeli kardeşlerim...

Bakın 3 kolay ve basit gol de yense maç 4-3 galibiyetle bitti.

Avrupa'da deplasmanda maç kazanmışsın, ülke puanına artı koymuşsun, rövanşı da rahatlatmışsın... Bu en önemli anektod…

Livakoviç gibi bir kaleci giderse, bırakın bir gömlek üstünü, iki gömlek altını bile bulmak zor... Dikkat ederseniz dünya futbolunda kaleci çok zor yetişiyor, çok zor bulunuyor.

Eğribayat'ın da derdini biliyoruz ve haklı olarak çocuk izinli. Yani kalecilerimiz var, boşuna masrafa ve zahmete, kafa yormaya gerek yok.

Djiku'nun kurtardığı maçların, hata yaptığı maçlara oranla çok daha fazla olduğunu hepimiz biliriz. Becao-Djiko ikilisinin iyi anlaşıp oynadığını da biliriz ama Becao hep sakat ve sakatlık yaşadıkça hantallaşıyor. Yani Djiku'ya yüklenmek hak yemektir.

Çağlar-Djiku ikilisi aslında gayet sağlıklı ama her ikisi de 4-3'lük maçta rakiplerini hep karşılarında gördüler...

Yani ön libero Fred fazla ofansif olunca ve Fred'in yanında orta sahayı kuvvetlendirmekle görevli oyuncu Kruniç o demode futbolunu oynayınca Luganolu rakipler, Fenerbahçe'nin stoper ile liberosunu 3 kez avladılar.

Üstüne üstlük bunlara bir de gününde olmayan, Livakoviç, Osayi ile Oosterwolde'de eklenince olan oldu ama dünyanın sonu değildi.

Kısacası, Fenerbahçe'nin başında Mourinho var... Ekibiyle her şeyi gördü yaşadı not etti...

Göreceğiz ki, hepsi zamanla düzelecek... Ayrıca hocanın akılcı değişiklikleri ve maç kazanma azmi, çok yakında herkesin 1 maçta ahkam kesip tu-kaka dediği her şeyi harika bir duruma getirecektir.

Eeee bir de, yeni transferlerin bu takıma gireceğini düşünün...

Deymeyin keyfine...

Son olarak şunu söylemek isterim ki, Fenerbahçe yediği gollere, şahsi hatalara rağmen izlemeye değer bir futbol oynuyor...

Bu iyi futbol üstüne koya koya çok daha güzelleşecektir.

Sabır edin, hep birlikte sabredelim, Fenerbahçe'yi çok güzel günler bekliyor.

Öyle Lille içimizden falan da geçemez karamsar olmayalım lütfen.

Zor maç olur ama Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan ekip Fenerbahçe olur.

Uzun lafın kısası:

Her şey çok güzel olacak.



DİP NOT:

Adana Demirspor ile Fenerbahçe'yi birbirine

karıştıran o mavi çizgili formalar Fenerbahçe'ye çok sırıttı...

Yönetim şunu unutmasınki yurtta da cihanda da

Fenerbahçe forması çubukludur...