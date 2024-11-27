Ateş Olmayan Yerden duman çıkar mı ? Ronaldo ve Talisca Kadıköy'e mi geliyor ?

Geçenlerde komşum ve meslektaşım Leyla Peker hanımefendinin sahibi olduğu Durin Ajans’a gittim. Bir spor söyleşisi istendi, bende kırmadım oturdum spor yazarı/moderatör kardeşim İlker Ergür’ün karşısına…

Yaklaşık 1 saati geçkin konuşmuşuz… Dilimiz döndüğünce anlatmışız…

Türk futbolu’nun son 10 yılda iyice geriye gittiğini, bunun sebebinin de TFF’nin özerkliğinin kalmadığını, MHK’nin yanlışlıklarını, Türk hakem eğitimlerinin Avrupa ve FİFA-UEFA normlarının dışına çıktığını, yasal olmayan bahislerin futbolun içinde dolaştığını, 2012’li yıllarda temeli atılan yapılanmanın TFF içinde artık başkan ve yönetim koltuklarını da aştığını, tabi ki FETÖ’nün Türk Futbolu’na verdiği büyük zararı dile getirdik.

Kim şampiyon olur?

Diye sordu İlker Ergür…

“Şu an için Galatasaray yüzde 51, Fenerbahçe yüzde 49” cevabını verdim.

“Ama”sız cümle mi biter bu ülke insanında!

Bende “ama” diye başladım ve;

“Fenerbahçe ikinci yarıda üç bölgeye üç sağlam transfer yapar, sahadaki şartlı hakem ile karşıt yapılanmayı devre dışı bırakır ve boş yere ceza alma olaylarından sıyırırsa şampiyon olur” dedim…

“Beşiktaş ne olursa olsun bu hocada 1-2 sene sabreder ve destek atarsa tutulamayacak hal alır” diye fikir beyan ettim…

Halen de aynı fikirdeyim, Beşiktaş’ın en büyük rakibi yönetimleri ve çorap değiştirir gibi hoca değişimleridir bence.

Zaten siyah-beyazlı takımda sahada adaletsiz yapılanmadan nasibini alıyor Fenerbahçe gibi, üstüne üstlük bir de zart/zurt değişimleri sorun çözmüyor kanayan yaraya tuz döküyor..!

Kısacası o söyleşide içimi döktüm ama Türk Futbolu’nun gidişatı açısından da içim çok acıdı..

ATEŞ OLMAYAN YERDEN..!

İlginçtir, yaklaşık 1-1.5 aydır hem Fenerbahçe Kulübü etrafından, hem Avrupa basınından, hem de bizim sosyal medyada dile getirilen bir dedikodu var;

‘Fenerbahçe, Ronaldo’yu kiralamak için gizli saklı çalışma yapıyor…’

Talisca ve Ronaldo’yu bitirmeyi kafaya koyduğu söylenen Ali Koç’un hedefi Fenerbahçe’den UEFA ile FİFA’da daha çok bahsettirmek ve dünya spor basınında gündemde tutmak deniyor.

Tabi içerideki hakemler ile VAR odası haksızlıklarına da UEFA nezdinde dikkat çekmek istiyor Sayın Koç…

Nede olsa, Mourinho-Talisca-Ronaldo’lu Fenerbahçe’yi herkes yakından takip edecek, yazacak, çizecek ve görüntüleyecektir…

Ronaldo ile Mou, Acun Ilıcalı ve Mario’nun ilgilendiği söyleniyor, başkan Koç’un da finansman ve sponsorluklar için araştırma yaptığı dillerde…

Ülker, Koç, Şahenk, Acıbadem Grubu ve bazı büyük yasal bahis şirketleriyle temasların olduğu rivayeti bayağı yaygın… Satılacak Ronaldo forma reklam gelirleri ve bir çok sponsorluklar hesap ediliyor muş…

En Nesyri’nin Araplara satışının geliri de bu dev transferlere az da olsa bir katkı payı olacak mış…

Ne diyeyim Ateş olmayan yerden bu kadar da duman çıkmaz dimi ama!?

Bakalım yeni yılda ve ara transferde hangi dedikodular doğru çıkacak? Hangi dedikodular da dedikodu olarak kalacak göreceğiz…

Biliyorum ‘39 yaşındaki Ronaldo napar abi Fenerbahçe’de?’ diye soru soran olacaktır…

O soruyu soranlara;

37.5 yaşındaki Dzeko’nun golleriyle halen havalardasınız, bu da Ronaldo ve Arabistan’da her maç 2-3 gol atıyor… Sahaya formasını assa yeter… Zaten ömürlük değil kiralık gelecek şampiyon yapıp gidecektir…

İyi günler…

M. Büşah Gençer