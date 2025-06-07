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İzmir İZBAN'da skandal görüntüler: Kimseye de aldırış etmeden devam etti

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İzmir'de banliyö treni İZBAN'da bir gencin vagonun içerisinde kimseyi umursamadan sigara içtiği anlara dair görüntüler büyük tepki çekti

İzmir'de toplu ulaşım aracı olan İZBAN'da yolculuk yapan bir kişi, kalabalığa aldırmadan sigara içti ve külünü yere döktü. O anlar başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Olay dün öğle saatlerinde kentin toplu ulaşım araçlarından olan İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) treninde meydana geldi. Trenle seyahat eden bir yolcu, diğer yolcuların sağlığını tehlikeye atarak sigara içmeye başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntüde trende oturarak seyahat eden bir kişinin arkadaşıyla konuşurken elinde sigara olduğu, küllerini yere döktükten sonra bir duman alıp etrafa saldığı anlar yer aldı.

İHA

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Etiketler sigara vagon izban banliyo izmir
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