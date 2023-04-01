3 Nisan haftası burç yorumları: 3 Nisan haftası, gevşeme zamanıdır

Geçtiğimiz 3 haftaya damgasını vuran; artçı depremler ve sel felaketleri ile kendini gösteren Mars’ın, Güneş ve Neptün ile olumsuz kare açıları bu hafta artık yok. Bu yüzden, bu hafta biraz gevşeme zamanı olabilir. Doğum haritalarınızda, Koç burcunun durduğu evin konularında; kendinizi tanıtma, anlatma, gösteriş yapma, öne çıkma, netleşme, parlama ya da eğlenceli zamanlar bekleyebilirsiniz. Ancak bu alanda kontrol ve ölçüyü elden bırakmayın. Ayrıca Koç evinizin konularında, eskiden kalan acı ve yaralarınızı, yeni yöntemler kullanarak yeniden şifalandırmak, yardım almak ya da diğerlerine yardım etmek için şanslı zamandır. Çalışmak, çaba göstermek, fiziksel gücünüzü verimli kullanmak, emeğin karşılığını almak ya da güçlü kararlar vermek için doğru haftadasınız.

Ancak bu haftadan sonra gittikçe etkisi büyüyecek olan Pluto’nun ayak seslerini şimdiden ve yavaştan hissetmeye de başlayabilirsiniz. Pluto’nun güçlü biçimde kendini göstereceği; yıkıcı, sonlandırıcı ve köklü değişimlere zorlayan etkileri, önümüzdeki haftadan başlayarak en az bir ay boyunca yoğun olacak. Pluto’nun 20 Nisan Güneş tutulması ve 5 Mayıs Ay tutulmasına yapacağı zorlayıcı kare açıların etkileri bir aydan fazla da uzayabilir. 5 Mayıs Ay tutulması tarihinde, önceki Güneş tutulmasının derecesine iyice yaklaşan Jüpiter, yıkıcı ve sonlandırıcı etkiyi büyüterek, genele ve bütüne yayma eğiliminde olacak. Ve o günlerde, yakıcı Mars’ın da devreye girmesiyle, artık tek bir kareden değil, dört tane olumsuz kare açının birleştiği Büyük Kare’den söz ediyor olacağız..! Hepimiz ve toplum için zorlu bir değişim ve bitiş süreci, 10 Nisan haftasından başlayarak gittikçe etkisini yükseltiyor olacak.

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta daha çok kendinizle ilgili olacaksınız. Kendi görünümünüz, sağlığınız, çevre ile ilişkileriniz, davranış alışkanlıklarınız ve atacağınız yeni adımlarda güçlü, gösterişli, açık ve net tavırlar içinde olacaksınız. Ancak, bunu kontrol edemezseniz, ölçüsüz, aşırı girişken ve aşırı cesur tavırlar içinde olursanız, kariyerinizde düşüşlere neden olabilirsiniz. Sağlığınız ile ilgili eski bir sıkıntı ya da üzüntü yeniden gündeme gelirse, artık yeni yöntemler kullanmanız gerekir. Bunu yeniden şifalandırabileceğiniz zamandır. Sosyal arkadaşlarınızla iletişimlerde yapıcı bir dil yararlı olur.

YÜKSELEN BOĞA: Bu haftanın yoğunlaşan konuları; içsel dünyanız, gizli işler, ilişkiler, gizli düşmanlarınız, hastaneler, yardımlaşmalar, sanat çalışmaları ya da diğerlerinden uzaklaşıp kendi içinize kapanma isteğiniz olabilir. Bu konularda ve özellikle sanat alanında gösteriş yapma ve tanınma şansınız vardır. Eskiden kalan bir üzüntü ya da psikolojik sorunu, şimdi yeni iyileştirici yöntemler kullanarak, yeniden şifalandırabilirsiniz. Özellikle meslek ya da kariyeri ilgilendiren konularda ya da yöneticilerle olan iletişimlerde kullandığınız dile dikkat etmeli, yıkıcı değil, daha yapıcı konuşmalar yapmalısınız.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta daha çok sosyal gruplaşmalardan ya da toplantılardan tanıdığınız yüzeysel arkadaşlarınız, gündemi belirleyecek gibi görünüyor. Benzer düşünceler ya da amaçlarla bir araya geldiğiniz bu tür gruplarda öne çıkabilir, gösteriş yapabilir ya da kendinizi tanıtabilirsiniz. Ayrıca, bu konularda eski bir üzüntüyü şimdi yeni yöntemlerle yeniden iyileştirme, onarma ya da barıştırma olanağı vardır. Uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla kuracağınız iletişimlere dikkat edin. Yoksa yıkıcı ve sonlandırıcı durumlar, küsmeler ya da anlaşmaların bozulması gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Mesleğinizde, kariyerde, sosyal durumunuzda, toplum önünde bıraktığınız algıda, yöneticilerle olan ilişkilerde ve gelecek planlarında bu hafta daha çok öne çıkabilir, tanınabilir ve parlayabilirsiniz. Ayrıca, bu alandaki eskiden kalan bir acı ya da üzüntü benzeri bazı sıkıntıları şimdi yeniden şifalandırma ve onarma şansı da vardır. Cinsel yakınlaşma amaçlı görüşmeler, tanışmalar ve kuracağınız iletişimlerin sonu; yıkıcı, zorlayıcı ve sertleşen durumlara neden olabilir. Küsme ya da anlaşmaların bozulma olasılığına karşı, daha uzlaşmacı iletişimler kurmalısınız.

YÜKSELEN ASLAN: Bu haftanın yoğunlaşan konuları; yabancılar, yabancı ülkeler, yüksek eğitimler, dinler, davalar, kültürel konular, uzak akrabalar, büyük amaçlarınız, büyük çaplı işler ya da uzak yolculuklar ve maceralar olabilir. Bu konularda tanınma, parlama ve öne çıkma olasılığı vardır. Ayrıca, bu alandaki eskiden kalan bir yarayı, şimdi yeni yöntemlerle yeniden iyileştirebilir ve deneyimlerinizi diğer insanlara da aktarabilirsiniz. Eğer dikkatli olmazsanız; eş, sevgili ya da ortağınız ile bu günlerde yapacağınız görüşmeler, konuşmalar ya da anlaşmalar çıkmaza girebilir, anlaşmalar bozulabilir ve sonlanmaya doğru gidebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Bilinçaltında yatan gizli istekler, derin tutkular, büyü yapma, yer altı işler, mafyatik ilişkiler, suça yönelme, başkalarına ve eşinize ait ya da ortaklı olan paralar, ölüm ötesi alan ve cinsellik konuları bu hafta öne çıkabilir ve yoğunluk kazanabilir. Bu konularda yoğunlaşabilir ve olumlu yönde kendinizi gösterebilirsiniz. Ancak kontrol ve ölçüyü elden bırakmayın, çünkü bu ev ölümcül bir alandır. Ayrıca, bu konulardaki eskiden gelen bir üzüntüyü şimdi yeniden şifalandırma olanağı vardır. Sağlık konusu gündeme gelebilir. İş ya da sağlık konusunda atacağınız imzalara ya da görüşmelere dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN TERAZİ: Haftanın yoğun konusu; eş, sevgili, birliktelik ya da ortağınız ile ilgilidir. Bu konularda öne çıkabilir, birlikteliğe başlayabilir ya da devam eden bir ilişkinize, şimdi yeni bir macera ruhu ve eğlence katabilirsiniz. Yakın ilişkiniz ile gündeme gelme, tanınma ve belki de evlenme zamanı olabilir. Ayrıca, bu konularda eskiden kalan bir yarayı şimdi yeni yöntemlerle sarmak ve yeniden barışmak için uygun bir haftadır. Ancak yine de özellikle yeni flörtleşmelerde ya da çocuklarla olan iletişimlerde tatlı bir dil kullanmanız ve yapıcı olmanız gerekiyor. Yoksa görüşmeler ya da anlaşmalar bozulabilir.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta yoğun olarak; iş, işyeri ve ortamı, sağlık, aldığınız görevler ve sorumluluklar, günlük sıradan yaptıklarınız şeyler, bakımını yaptığınız kişiler ve kişisel becerilerinizle ilgileneceksiniz. Bu alanlarda, parlama ve kendi tanıtımınızı çok iyi yapma şansınız var. Ayrıca, eski bir sağlık sorununu ya da eskiden kalan bir yarayı şimdi yeni yöntemlerle ve iş ortamı sayesinde yeniden iyileştirme olanağı vardır. Aile ile iletişimlerde ve anlaşmalarda çok dikkatli olmalısınız. Yoksa anlaşmaların bozulması, eş yüzünden ailede ya da evde sonlanmaya yakın durumlar ve yaşadığınız evi değiştirme zorunluluğu ortaya çıkabilir.

YÜKSELEN YAY: Yoğun gündeminiz; kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar ve sevgili arayışlarınızdır. Kendinizi diğerlerine gösterebileceğiniz, anlatabileceğiniz ya da tanıtabileceğiniz bu günlerde; ün, şan, şöhret, yarışmalarda ya da şans oyunlarından para ve başarı kazanma olasılığı vardır. Ayrıca, bu alanda eski acıları ve yaraları şimdi yeniden sarma ve şifalandırma zamanıdır. Kardeşler ya da yakın akrabalarla iletişimlerde daha olumlu ve yapıcı olmalısınız. Yoksa görüşmelerde ya da anlaşmalarda bozulma ve belki de olumsuz sağlık haberleri alabilirsiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta aile, aile büyükleri, ev, eve ait konular, aile yadigarları, doğup büyüdüğünüz yerler, çocukluğunuzla ilgili anılar ya da içsel alanınızla ilgili konularınız daha yoğun görülüyor. Özellikle Salı gününden sonra, onlara karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmanız gerekiyor. Bu alanda eski acıları ve yaraları şimdi yeni yöntemlerle iyileştirme ve onarma zamanıdır. Kişisel zevkleriniz ya da çocuklarla ilgili bir sözleşme ya da anlaşma yaparken, belki de bir imza atarken dikkat edin. Çünkü bu yüzden para ya da değerli bir şeyi kaybetme olasılığınız vardır.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta daha çok öne çıkan konularınız; kardeşler, yakın akrabalar, yakın geziler, tanıtımlar, kısa eğitimler, okuma, yazma ya da diğer insanlarla kuracağınız her türlü görüşme ve konuşma gibi iletişimlerdir. Bu konularda bazı şeylerin net olarak ortaya çıkması, başarı kazanma ya da eğlenceli zamanlar geçirme olasılığı vardır. Ayrıca, bu alanda; eskiden kalan üzücü ya da yaralayıcı bir durumu şimdi yeniden şifalandırma, tanıtım yapma ve kariyerde kullanma şansınız vardır. Aile, ev, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler ile ilgili sertleşme eğilimindeki davranışlarınızı sakinleştirmelisiniz.

YÜKSELEN BALIK: Bu haftanın gündeminde; çalışarak para kazanma, borçlar, alacaklar, yatırımlar, maddi değeri olan eşyalar ya da para kazanma yolları için arayışlar var. Bu alanda öne çıkma, kendinizi net olarak ortaya koyma ve kazançlı çıkma şansınız var. Ayrıca, bu konularla ilgili; eski bir üzüntünüzü ya da yaranızı şimdi yeni yöntemlerle tekrar iyileştirme ve kariyerde başarı kazanma olasılığı da var. Kardeşler ya da yakın akrabalar ya da kısa eğitimler ve okuma yazma konularında psikolojik yönden yara alabileceğiniz bir değişim zamanı olabilir. Görüşme ve anlaşmaların kopmaması için iletişimlerde daha yapıcı olmalısınız.