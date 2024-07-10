3. Savaş !

Kapıyı çoktan çaldı...

"Çocukların şeker de yiyebilmesi" çoktandır kimsenin umrunda değil.



Ukrayna-Rusya, İsrail-Hamas; buğdayı, petrol arzını etkileyen prototip savaşlar...



Turbun büyüyüğü ABD'nin heybesinde; kıyamet pasifik'te kopacak...



Büyük senaryoyu yazanlar, büyük baronlar ve Tapınak; 'covid' sürecinde Atlantik ile Pasifik arasında hisseleri paylaştırdı ve hemen pusuya yattı..



Malın tümünü istiyorlar!



Urallardan Altaylara su kaynakları malum: ciddi sorun alanı...



Al sana fırsat!



Biz, Fırat ve Dicle'ye aval kaval bakıyoruz ama, elin oğlu 50 yıllık plan yapıp, sınırımıza terörü yuvalıyor...



Silahlanma yarışı da boşuna değil..

O silahlar patlayacak.



3.Dünya Savaşının kitabını beş yıl önce Sayın Osman Pamukoğlu yazmış, tezleri özellikle yabancı basında büyük ilgi uyandırmıştı...

Bu gün ulus-devletler tehdit, her coğrafyadaki yoksul halklar tehlike altındadır.

Bu savaş, haç ile hilalin değil, ezenlerle ezilenlerin savaşıdır.

Ancak ve ancak Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ilkeleri ve öğretisine sarılarak, devletimizi ve halkımızı koruyabiliriz.

Elbette tüm dünyada her kesimden dayanışma olanağını aramak için insanlığın vicdanını ayağa kaldırmak gereklidir.

İnsancıl sol bir Dünya kurulursa, her şey insan için olursa; Yaradan da bundan razı olur.