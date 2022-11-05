8 Kasım Ay tutulması ve yeni haftanın burç yorumları

Kritik fay hatları üzerindeki tutulmaların yarattığı gerilim, İzmir depremi ile devam etti. Bu Ay tutulmasında; doğanızın eril ve dişil yönleri ya da anne ile baba arasındaki görüş ayrılıkları ya da içsel duygu gereksinimleriniz yüzünden diğer kişi ile çekişmeler, kutuplaşmalar ve sonlandırmaya yakın eğilimler taşıyabilirsiniz. Tutulma yüzünden bunların yoğunluğu birkaç ay sürebilir. Akrep, Boğa, Kova ve Aslan burçları bu Ay tutulmasında daha çok etkilenirler. Gökyüzündeki beşik açı kalıbı, genel olarak güvenlik gereksinimi ve korunma içgüdüsünü öne çıkartıyor. Karşıt görüşte olduğunuz kişilerle uyum ve uzlaşma içinde olmalısınız. Çünkü, Güneş-Ay karşıtlığına kare yapan Satürn, var olan uyumsuzlukları daha sert gerginliklere dönüştürme eğilimi verecektir.

YÜKSELEN KOÇ: Bu dönemde yoğunlaşan konular; biraz gizli tutmaya çalıştığınız cinsel arayışlar, başkasına ait maddi olanaklar, miras ya da vergi gibi alanlardır. Kendi kazandığınız para ya da birikimler ile diğerlerinin maddi olanakları arasında; kararsız, belirsiz, riskli durumlar ve anlaşmazlıklarla karşılaşma olasılığı vardır. Bu maddi konulara; sosyal çevreden ya da gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerin de dahil olması, işleri daha sıkışık ve içinden çıkılmaz hale getirebilir. Olabildiği kadar gergin durumlardan uzak kalmalısınız. Eğer sanatçı yeteneklerinizi, sezgilerinizi ve duygularınızı kullanırsanız, cinsel yaşamınız ve maddi konular için bu daha yararlı olur.

YÜKSELEN BOĞA: Yoğunluklu konularınız; biraz da gizli tutmak istediğiniz eş, sevgili, ortak gibi yakın ikili ilişkiler alanıdır. Ancak yakın ilişkiniz ile çevrenize gösterdiğiniz kişiliğinizin arasındaki farklılıklar bu dönemde gün yüzüne çıkabilir. Biraz bencil, biraz maddiyatçı, biraz inatçı, biraz da sahiplenen davranışlarınız, yakın ilişkinizde; fikir ayrılıkları, farklı bakışlar ve farklı anlayışlara neden oluyor. Anlaşma ortamını sağlamak için yeniden uyumlu, barışçı ve anlaşmacı olmalısınız. Aksi durumda; meslek ortamı, patron ilişkileri ya da baba faktörü de devreye girdiğinde, işler daha karmaşık ve gergin duruma gelebilir. Sosyalleşmeler ve devam eden ilişkiler, bu günlerde bir arada eğlenceli ve huzur vericidir.

YÜKSELEN İKİZLER: Yoğun gündeminiz; sağlık, gündelik işler, bakımını üstlendiğiniz kişiler ve gizli kalmasını istediğiniz iş ortamınızdır. Ancak bunlar biraz çalkantılı görünüyor. Çünkü, diğerleri ile farklı düşünceleriniz olabilir. Gizli bir düşman, hastaneler, bir yerde kısıtlı kalmak gibi canınızı sıkan ve psikolojik iniş çıkışlara neden olan durumlar görülebilir. Uzaktaki bir kişi, baba, patron gibi otoriter bir figür, bu durumun gerginliğini yükseltebilir. Bu yüzden; daha anlayışlı, hoşgörülü, sabırlı ve yumuşak başlı olmanız gereken dönemdir. Meslek ortamınız ile iş arkadaşlarınız arasında sağlıklı bir dengenin, aşk-meşk gibi durumların, huzurlu ve barışçı yönde ilerleyebileceği zamandır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Yoğun gündeminiz; saklı tutmak istediğiniz kişisel eğlenceleriniz, çocuklar, şans oyunları ya da yeni sevgili ilişkileri hakkında görünüyor. Ancak dikkat... Yoğun gündeminiz ile sosyal gruplarınız arasındaki farklılığın ortaya çıkması, iniş çıkışlı psikolojik sıkıntılara neden olabilir. Özellikle cinsel yakınlaşma alanında kısıtlı durumlar, gerginlikler, çatışmalar ve ayrılıklar yaşama olasılığı vardır. Daha anlayışlı, yumuşak başlı, sabırlı, hoşgörülü ve barışçı yaklaşımlar yararlı olur. Eğer yeni sevgili arayışlarınız varsa, bugünlerde uzaktaki kişilerle şansınız daha yüksektir. Uzaktakilerle ya da yabancılarla ince, nazik görüşmeler, iyi niyetli ve barışçı duygular çok işe yarayacaktır.

YÜKSELEN ASLAN: Yoğun gündeminiz, saklı tutmak istediğiniz eviniz ve aileniz ile ilgilidir. Buna karşın, meslek ortamınız ve yöneticilerle ilişkilerinizde karşıt düşünceler ya da uyumsuzluklar rahatsız edicidir. Meslekte yükselme, duygusal gereksinimlerinizi karşılayabilir ancak, öncelikle aile büyükleriniz ya da var olan aileniz ile dengesiz durumlara bir uyum getirmelisiniz. Hatta bunun fazlası da var. Çünkü eş ilişkisindeki otoriter figür de işin içine dahil olup, gerilimi yükseltici yönde negatif katkı yapıyor. Birkaç yönlü bu gerginliğin son bulması sizin yararınızadır. Daha yumuşak başlı, anlayışlı, sabırlı ve hoşgörülü olmalısınız. Aile yadigarları, miras, eşe ya da bir başkasına ait maddi olanaklardan yararlanmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN BAŞAK: Yoğun gündeminizde; biraz da saklı tutmak istediğiniz kısa geziler, yazışmalar, haberleşmeler ya da görüşmeler var. Yakın akrabalar, kardeşler ve kısa eğitimler de öne çıkabilir. Ancak uzaktaki kişilerle olan görüşmeler, biraz can sıkıcı olabilir. Çünkü, uyumsuzluk ve farklı fikirler görülebilir. Bence, dengeyi koruyacak yönde ilerlemelisiniz. Çünkü dengesizlikler ve anlaşmazlıklar, iş ortamı için gittikçe gerginliğe dönerek, kısıtlanacağınız ve bunalacağınız duruma gelebilir. Daha sabırlı, sakin, yumuşak başlı ve kontrollü olma zamanıdır. Yakın arkadaşlar ya da yakın akraba ve kardeşler aracılığıyla, yeni bir yakın ilişki kurmaya ya da evlilik yapmaya uygun zamandır.

YÜKSELEN TERAZİ: Yoğun gündeminiz; biraz da saklı tutmak istediğiniz kendi kazandığınız para, birikimleriniz, alacaklar ya da borçlarınızdır. Bu konularda diğerleri ile görüş ayrılıklarınız ve farklılıklarınız var. Eşinizin parası ya da ortağı olduğunuz para, vergi, sigorta, miras gibi maddi konulardaki dengesizlik, ölçüsüzlük ve iniş çıkışlı durumlar sizin kişisel paranızın dengesini de bozuyor. Ayrıca, eğlence işlerine, flörtleşmelere ya da çocuklara yapmak istediğiniz harcamalardaki kısıtlı durumlar sizi bunaltıyor olabilir. Harcamalarınıza yeni ve akılcı bir düzen getirmelisiniz. İş ortamında duygu ve sezgilerinizi kullanarak, daha büyük ve evrensel hedeflere yönelmeniz, para işlerinizde çok yararlı olur.

YÜKSELEN AKREP: Her ne kadar çevrenize karşı gizlediğiniz bir kişiliğiniz olsa bile bu dönemde yoğun konularınız, içinizdeki gizemli kişiliği çevreye biraz daha açmak ve daha net gösterme isteği olabilir. Ancak bu durum; eş, sevgili, ortaklık gibi yakın ikili ilişkiniz ile aranızdaki farklılıkları ortaya çıkaracak gibi görünüyor. İniş çıkışlı ve dengesiz durumlar harekete geçebilir. Ayrıca aile büyüklerinin bu konuya sert müdahalesi olabilir. Belki de daha akılcı, gerçekçi, mantıklı kararlar alarak kendi ailenizi kurmanız ya da var olan aile içinde yeni bir düzen kurmak daha iyi olacak. Gerginliklerin çaresi, daha anlayışlı ve sabırlı olmaktır. Kesinlikle kontrollü ve ölçülü olmak koşuluyla, yeni bir sevgili arayışı için duyguların ve sezgilerin kullanımı yararlı olabilir.



YÜKSELEN YAY: Bu günlerde; gizli duygularınız, sanatçı yönünüz, sağlığınız, hastaneler, bir yerde kısıtlı kalmak gibi konular öne çıkıyor. Özellikle iş ortamındaki diğer kişilerle aynı fikirde olmamak biraz can sıkıcı olabilir. Kardeşler, yakın çevre ya da akrabalarla olan iletişimlerdeki kısıtlanma, engeller, sıkışık ya da bunalımlı durumlar da psikolojik ya da fiziksel sağlığınızı etkileyebilir. Onlarla gerilim yaşamaktan kaçının. Gergin durumlardan kaçmak, uzaklaşmak ya da ertelemek, bazen çözüme yardımcı olabilir. Doğal akış, çareyi de beraberinde getirebilir. Para kazanma konusuna ve iş alanına getireceğiniz yenilikler başarı ile devam edecek görünüyor.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın yoğun konuları gizli gruplaşmalar, dernekler, toplantılar ve yüzeysel arkadaşlıklardır. Ancak bu konu; kişisel eğlenceniz, yeni sevgili beklentileriniz ile karşıt durumları, görüş ayrılığını ve diğerleri ile olan farklılıkları ortaya çıkartacak gibidir. Dengeli bir uzlaşma herkes için iyidir. Ayrıca, para konusundaki sıkışıklık, gereksiz harcamalar ya da kısıtlanma da bu alanlarda gerginlik yaratan diğer etkendir. Olabildiği kadar sakin, sabırlı, mantıklı olmak ve gerginliklerden uzak durmak gerekir. Para kazanma, alacak ya da borçlarla ilgili yeni bir yapılanma yararlı olabilir. Yakın çevre ya da akrabalarla birlikte sosyal gruplaşmalara katılmak sizin için daha yararlı ve huzurlu olabilir.

YÜKSELEN KOVA: Tam tutulma anının yükselen burcudur. Bu yüzden etkilenme güçlüdür. Yoğunlaşan ve öne çıkan konularınız, biraz saklı tutmak istediğiniz meslek ve toplumsal konumunuzla ilgilidir. Aile içinde ya da anne ile fikir ayrılıkları ve farklılıklar ortaya çıkabilir. Ayrıca çevrenize göstermek istediğiniz özgürlükçü yapınız kısıtlanabilir. Kendinizi açık ve net olarak ifade edememek ya da çevrenin tutucu baskıları altında kalmak sizi gerebilir. Bu yüzden, biraz daha sabırlı, anlayışlı, esnek ve hoşgörülü olmanız gerekiyor. Barış ve uzlaşma size iyi gelecektir. Maddi yönden duygu ve sezgilerinize güvenerek hareket ettiğinizde kazançlı çıkacağınız ve meslek konumunda parlayabileceğiniz zamandır.

YÜKSELEN BALIK: Yoğunlaşan ve öne çıkan konularınız, biraz saklı tutmaya çalıştığınız; uzaktakiler, hukuk davaları, yabancılar, yüksek eğitimler ve uzak geziler olabilir. Ancak yakın akrabalar ya da kardeşlerle fikir ayrılıkları, farklılıklar ya da anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Çelişkide kalabileceğiniz ve sonlandırmaya yakın duygular taşıyabileceğiniz günlerdir. Bunlar sizi psikolojik yönden yıpratabilir. Hastane ya da hapishane gibi bir kısıtlanma yaşama olasılığı vardır. Dikkatli olmalı ve bu konularda daha anlayışı, esnek ve hoşgörülü olmalısınız. Çevrenize gösterdiğiniz barışçı duygu ve sezgilerinizi; özellikle uzaktaki kişilerle, yabancılarla, uzak gezilerde ya da yüksek eğitimlerde kullanırsanız maddi ve manevi yönden rahat edersiniz.