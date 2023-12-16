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Ankaragücü'ne verilen 5 maç seyircisiz oynama cezası yeniden değerlendirilmelidir

Levent Küçük Levent Küçük levent80@gmail.com Tüm Yazıları
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Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük yazdı: Ankaragücü'ne verilen 5 maç seyircisiz oynama cezası yeniden değerlendirilmelidir

Türkiye’de yaşanan bir sorunu, diğer sorunlardan ayrı değerlendirmek, çözüm üretme bakımından hatalara yol açabilir. Her bir sorun, birbirinin neden sonuç ilişkisi veya bir bütün sorunun yansıması olarak karşımıza çıkabiliyor. Örneğin bir tüketici sorununu, bir eğitim, bir sağlık ve bir adalet sorunundan ayrı değerlendiremeyiz.
Ankaragücü Başkanının hakeme yaptığı çirkin saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Ancak, futbolda yaşanan bu sorunu da, varolan başka birçok sorundan ayrı değerlendirmemeliyiz.

Saldırı sonrası gösterilen ortak tepki çok doğru ve yerinde idi, saldırıyı gerçekleştiren kişilere ilişkin cezai hukuki sürecin başlaması da çok yerinde ve gerekli, TFF tarafından Ankaragücü’ne para cezası verilmesi de kabul edilebilir, tespit edilebilen seyircilerin maçlardan men edilmesi de kabul edilebilir, ancak, bu kadar cezai ve idari yaptırım varken, Ankaragücü’ne 5 (Beş) maç seyircisiz maç oynama cezası verilmesi, yani tüm seyircilerin, futbolseverlerin maçlardan mahrum edilmesi kabul edilemezdir. Bu kararın tekrar değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır.

Ülkemizin Başkenti olan bir şehrin taraftarı olan futbolseverler, bu şekilde cezalandırılmamalıdır. Sporun ve futbol müsabalarının insanları birleştirici gücü ve hataları telafi edici özelliği, bu aşamada kullanılmalıdır.

Ayrıca, futbolda yaşanan sorunları, ülkemizdeki diğer sorunlardan ayrı değerlendirmemiz halinde, sorunlara çözüm üretmede, başarısız olacağımız kanaatindeyim.

Saygılarımızla.
Levent Küçük
Genel Başkan 
Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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