Arabistan'daki lüks otel kurasını Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti

Futbol Federasyonunun 2023 Süper Kupa Finalini Suudi Arabistan’da oynatma kararıyla başlayan skandallar zinciri giderek büyüyor.

Futbol Federasyonu, geçen ay bir açıklama yaparak, Süper Kupa’nın GS – FB arasında 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad şehrinde bulunan Al-Awwal Park Stadyumunda oynanacağını açıkladı.

Kamuoyu ve Kulüpler buna sert tepki gösterdi.

Cumhuriyetin 100. Yılında böyle bir uygulamanın çok yanlış olduğu vurgulanarak, “ Bu anlaşma iptal edilsin, maç Türkiye’de oynansın “ denildi.

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Ama Federasyon geri adım atmayarak, “ Mümkün değil, sözleşme imzalandı. Bu olay Türk futbolunun marka değerini arttıracak. “ denildi.

Kulüpler buna çaresiz boyun eğdi.

2 gün önce Federasyon Kulüpleri arayarak, “ “ Bize acilen birer temsilci yollayın “ denildi. Apar topar Federasyona giden Kulüp temsilcilerine şöyle denildi:

“ Arabistan’daki finali kazanana 2 milyon dolar, kaybedene 1,6 milyon dolar ödül verilecek.

Ayrıca yol ve konaklama giderlerini de Suudi Arabistan federasyonu ödeyecek. Sizlere 2 ayrı otelde yer ayrılmış.

Ancak biz baktık, bir otel, diğerine göre çok daha lüks. Şimdi kim nerede kalacak, biz seçsek, kötü otele düşen Kulüp haklı olarak sorun çıkartabilir.

Bu amaçla bir sizin önünüzde kura çekmeye karar verdik. Kazanan lüks otelde kalacak. “

Kulüp temsilcileri bu açıklamayı şaşkınlık içinde dinledi. Hava birden gerginleşti. Bir temsilci havayı yumuşatmak için ( 5’er penaltı atsak olmaz mı ? ) diye bir espiri yaptı.

Çekilen kurayı ise Fenerbahçe kazandı. Yani sarı lacivertliler daha lüks otelde kalacak.

Böylece Türk spor tarihinin ilk otel derbisini 1 – 0 FB kazandı.

Kulübe dönen temsilciler durumu yöneticilere bildirince, yöneticiler “ Bu ne ciddiyetsizlik “ diye küplere bindi.

Bu skandaldan sonra artık gözler Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’de.

Federasyon Başkanı derhal bu maç için yapılan sözleşmeyi kamuoyuna açıklamalı.

Bu sözleşmeye göre, kim ne kadar para alacak ?

Kulüpler maç öncesi ve sonrası ne gibi sponsorluk eylemleri yapacak ?

Bu anlaşma için herhangi bir danışmanlık firmasına, ödeme yapılacak mı. Yapılacaksa bu tutar ne kadar ?

Bu sözleşme derhal kamuoyuna açıklanmalı..

“ Efendim bu bir ticari sırdır. Açıklayamayız. “ palavrasını ise peşinen reddediyorum…

Aydın Özdalga