Galatasaray'ı Osimhen değil, Dursun Özbek şampiyon yaptı

Galatasaray 3. kez üst üste şampiyon olup, 25. kupa ile 5. Yıldızı taktı. Elbette Galatasaray’lılar çok mutlu. Bu başarının baş aktörü, kimine göre Okan Buruk, kimine göre de kalede Muslera, forvette Osimhen.

Elbet bu başarıda Okan Buruk, Muslera ve Osimhen’in katkıları inkar edilemez.

Ancak, bana göre bu başarının baş aktörü Başkan Dursun Özbek !

Dursun Özbek, 2021 yılında 2. Kez klüp başkanı olduğunda cebinde büyük bir servet vardı. Bu servet daha önce 2015 – 2018 yıllarında yaptığı ilk başkanlık döneminde elde ettiği gözlem ve deneyimler !

Dursun Özbek, geçmiş deneyiminde, 3 büyüklerin en büyük sorunun kurumsallaşma olduğunu öğrenmişti.

Her gelen başkanlar kulübü kendi kafasına göre yönetiyordu. Hele bir de kulüp kasasına bolca para koyduysa, kulübü kendi çiftliği gibi görüyordu.

Dursun Özbek ilk olarak kulübe tam yetkili bir CEO atadı. Bu yeni CEO, çok sayıda milyar dolarlık holdingi başarıyla yönetmiş bir yöneticiydi.

Şimdi bir parantez açalım.

Dursun Özbek bu süreci çok önemli bir hamle yaptı. Ekip çalışmasına inanan, ama her işe burnunu sokmayı sevmeyen Dursun Başkan, kendi Abdullah’ını yarattı. Nasıl mı ?

Geçmiş dönemde futbol şubesini yöneten Abdürrahim Albayrak, futbolcular, taraftarlar ve medya ile çok sağlıklı ilişkiler kurmuş, kendini herkese sevdirmişti.

Dursun Özbek; hem futboun ruhunu, hem de Galatasaray’ı çok iyi bilen Abdullah Kavukcu’yu sportif AŞ’nin başına getirerek, futbolu ona teslim etti.

Parantezi kapayalım.

Yeni CEO, kurumsallaşma için düğmeye basarak kulübü adeta bir holding gibi yeniden yapılandırdı. Piyasalardan en değerli üst ve orta kademe yöneticileri transfer etti.

Temel hedef; karlılık sağlayıp, yeni gelir kaynakları yaratarak borçları en kısa sürede tasfiye etmekti.

Aradan geçen 3 yılda kulüp bu hedeflere büyük ölçüde ulaştı. GS Para, GS + ve yeni aplikasyon ile, yeni gelir kaynakları yarattı. Farklı projeler üzerinde çalışmalar sürüyor.

GS böyle bir kurumsallaşma içindeyken, rakipleri FB ve BJK ise hala yeni başkan arayışı içinde. Herkes birbirini suçluyor. Yumruklar, hakaretler havada uçuşuyor.

Galatasaraydaki sportif başarıda bu kurumsallaşmanın, bu kurumsallaşmada da, Dursun Özbek’in baş aktör olduğunu söylemek, sanırım hiç de abartılı olmaz.

Ha, bu arada… Ben Beşiktaşlıyım…

AYDIN ÖZDALGA