Parası biten Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez kim hançerledi ?

Kurultayı kıl payı kaybettikten sonra herkesin tahmini Kılıçdaroğlu’nun aktif siyaseti bırakacağı yönündeydi.,

Ancak Bay Kemal herkesi yanıltarak, daha aradan 1 ay geçmeden Ankara’da bir “ Gölge Genel Merkez “ açarak, “ Buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum “ mesajı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal Paşa mahallesinde, Barış Sitesinde 3 odalı dubleks bir villa tutarak burayı “Özel Ofis “ yaptı.

Bay Kemal tüm siyasi görüşmelerini burada yapıyor.

Peki, bu değirmenin suyu nereden geliyor ? Kılıçdaroğlu tipik bir emekli. Emekli maaşı 150.000 lira civarında. Bu para ancak geçimine yetiyor.

Bu villanın tutulması ve teşrifi onu sevenler tarafından karşılandı. En çok desteği ise eski Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen verdi.

Ancak, kuruluş parası önemli değil. Önemli olan aylık giderler. Villanın kirası, su, elektrik, doğalgaz, telefon, internet faturaları, ofis çalışanların maaşı, makam arabasının benzini, korumaların maaşı, seyahat giderleri derken, toplam gider çok ciddi bir seviyeye çıkıyor.

Bu rakamı, Kemal Beye yakın kişilere sordum. Verilen rakamlar farklı olmakla birlikte, ortalama rakam 750.000 TL civarında.

Yani Bay Kemal’in siyaset yapması için her ay 750.000 liraya ihtiyacı var. İlk 4 ay bu para rahat bulundu. Çünkü başlangıçtaki heyecan ciddi bir fon yaratmıştı.

Ancak Haziran ayından sonra sıkıntı başladı. Bunun üzerine Bay Kemal finansal destek arayışına girdi.

İlk olarak eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin kapısı çalındı.

İlgezdi, Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biriydi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasına rağmen, Bay Kemal onu yeniden aday yapmış ve seçtirmişti.

Ancak iddialara göre, büyük bir sürpriz yaşandı ve Battal İlgezdi, “Benim de sıkıntılarım var. Malesef yardımcı olamam. “ dedi.

Kılıçdaroğlu bu ret cevabına çok üzüldü. Kim bilir belki de, “ Sırtımdan hançerlendim. “ diye söylenmiştir.

Bunun üzerine yeniden Alper Taşdelen’in kapısı çalındı.

Taşdelen 2 milyon lira verebileceğini söyledi.

Ancak, iddialara göre, beklenti çok daha yüksek olduğu için Kılıçdaroğlu’nun ekibi bu yardımı reddetti.

Çünkü bu para en fazla 3 ay yetecek düzeyde. Oysa, onlar kalıcı bir çözüm arıyordu.

Peki, Bay Kemal’in ofisi nasıl hala ayakta kalıyor ? Çok sayıda genç alevi işadamı Kemal Beyin arkasında. Onların desteği ile çarklar dönüyor.

Eminim mi bu yazıdan sonra çok sayıda Büyükşehir Belediye Başkanı Kemal Beyi arayıp, “ Arkanızdayım efendim. Ne yapabilirim “ diyecek.

Ancak Bay Kemal bu kişileri reddedecek. Çünkü onlarla bu tür parasal ilişkiye girmeyecek kadar akıllı.

Bay Kemal çok iyi biliyor ki, CHP’de şimdiden başlayan “2028 Cumhurbaşkanlığı Aday Yarışında” aleviler üzerindeki ağırlığı nedeniyle, adaylık sürecinde en büyük faktör olacak.

İmamoğlu’nun dün onun kapısını çalması da bunun en somut örneği.

Hele ki parti tüzüğü değişir, adayı tüm CHP üyeleri seçerse, Kılıçdaroğlu’nun istemediği bir adayın şansı yok gibi. Çünkü CHP üyelerinin yüzde 40’ı alevi…

Anlayacağınız, artık güç Kemal Kılıçdaroğlu’nda..

Aydın Özdalga