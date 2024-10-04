Bay Kemal ile İmamoğlu anlaştı; Özgür Özel'in ipi çekiliyor

CHP'de başlayan iç kavga, büyük bir hesaplaşmaya doğru gidiyor.

Partide kurultayı kaybettikten sonra köşesine çekilmeyen Kemal Kılıçdaroğlu müthiş bir hamle yaptı. Kendisini arkasından hançerlediği için Özel'e hınç dolu olan Bay Kemal CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i devirmeye karar verdi.

Bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dirsek temasında olan Bay Kemal bugün İstanbul'a geldi.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu hafta sonu boyunca İstanbul'da bir dizi görüşme yapacak. Bu görüşmeler sonunda da CHP'de olağanüstü kurultayın yolu açılacak ve seçimli kurultayda Özgür Özel devrilecek.

Şu anda kesin olmayan tek şey Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun kimi aday göstereceği. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu henüz aday gösterecekleri isim konusunda uzlaşmaya varamadı.

Ancak bu konuda da ikilinin anlaşma sağlayması ve hem her 2 isme yakın hem de partide belli bir özgül ağırlığı olan bir ismin seçilmesi bekleniyor.

CHP'nin bugünkü delege yapısında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu yandaşları yaklaşık yüzde 70'lik bir ağırlığa sahipler. Alınan bu radikal karardaki en büyük etkenlerden biri Özgür Özel'in son zamanlarda CHP'nin nin yapısına uygun olmayan uzlaşmacı tavrı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye olan yakınlaşması gözüküyor.

Özel'in bu tavrının parti tabanında da büyük tepki çektiği biliniyor.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun bu kesin kararını muhtemelen bu yazıdan öğrenecek olan Özel'in ise ne yapacağı bilinmiyor

Ancak yapacak çok da fazla bir şeyi de yok.

Görünen o ki CHP yine bitmek tükenmek bilmez kavgalı kurultaylardan birine doğru gidiyor.

Aydın Özdalga