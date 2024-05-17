Mete Türkoğlu varken Galatasaray Florya'da yanlış yapmaz... Niye mi ?

Biliyorum, çoğunuz soruyorsunuz,

“ Yahu kim bu Mete Türkoğlu ? “

Biraz bekleyin, öğreneceksiniz….

* * *

Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk yarışını göğüslemek üzere.

Ancak klüp içinde bir de başkanlık yarışı var.

Sadece 1 hafta sonra, 25 mayısta GS kongresi yeni başkanını seçecek.

Şimdiki başkan Dursun Özbek’e karşı Süheyl Batum aday oldu. Süheyl Batum’un seçim kampanyasının temel sloganı şöyle:

“ Dursun Özbek Florya Projesi’nde çok büyük hata yapıyor. Klübü 500 milyon dolar zarara sokacak. “

İddia müthiş.

Peki Florya projesi ne ?

Florya’daki GS tesisleri uzun yıllar adeta kılübün simgesi oldu. Ancak klüp yakında Kemerburgaz’da yeni yapılan tesislere taşınacak.

Florya’daki 60 dönümlük bu arazide ise ultra lüks bir konut projesi yapılacak ve kulübün borçlarının büyük bir kısmı kapatılacak.

Dursun Özbek ve kulübün finansçıları

bu projenin uzman bir lüks konut firması tarafından kar paylaşımı modeliyle yapılması görüşünde.

Bu modelde ihaleyi kazanan firma GS’nin toplam 2,3 MİLYAR TL’lik banka borcunu ödeyecek. Böylece klüp malları üzerindeki 14 MİLYAR TL’lik ipotek de kalkacak, klüp nefes alacak.

Bu firma daha sonra projeyi tamamlayacak ve ihaleyi kazanırken vaat ettiği kar payını klübe ödeyecek.

Böylece GS hem borçlarını sıfırlayacak, hem de kasasına çok ciddi para girecek.

Hemen belirtelim. Henüz bu ihale yapılmadı, hazırlıklar sürüyor. Dursun Özbek haftaya yeniden başkan seçilirse bu süreç başlayacak.

Diğer aday Süheyl Batum ise, hiç bir finansal ayrıntıya girmeden şöyle konuşuyor:

“ Bu projeyi bir firma ile ortak yaparsak, kulüp en az 500 MİLYON DOLAR zarar eder. Bu projeyi klüp kendisi yapmalı “

Şimdi bu tartışmaya kısa bir ara verip sizi GS CEO’su Mete Türkoğlu ile tanıştırayım.

Dursun Özbek yönetimin en büyük başarısı, diğer büyük kulüpler gibi borç batağında olan GS’nin finans yönetimini, adeta bir holding gibi kurumsal bir yapıya kavuşturması.

Dursun Özbek ilk adım olarak, kulüp CEO’luğuna Mete Türkoğlu’nu atayarak, tüm finansal yetkileri Mete Türkoğlu’na devretti.

Mete Türkoğlu, bankacılık sektöründen gelen; OYAK, Uzan grubu ve Ünal Aysal gibi büyük ıoldinglerin finansını yönetmiş, deneyimli bir üst düzey yönetici. Yönettiği projeler milyar dolarlık ve önemli bir kısmı uluslararası.

Mete Türkoğlu “ klasik bir muhasebe mantığı “ ve “ Para biterse bankadan borç alırız “ anlayışı ile yönetilen klüpte devrim yaptı.

GS’yi adeta bir holding mantığı ile yönetecek yapıyı kurup, finans sektöründen çok sayıda yetenekli yöneticiyi işe aldı.

Bu kurumsal yapı meyvelerini verdi ve artık GS

4 büyükler içinde en sağlıklı finansal işleyiş ve yapıya sahip klüp. 29 şubat itibariyle GS 608 milyon lira kara geçti.

Yani GS’de işler eskiden olduğu gibi, “ Başkan ne isterse o olur “ mantığı ile yönetilmiyor. Klüp finanası emin ellerde.

Gelelim yeniden Florya projesinwe. Süheyl Batum, “ Bu projeyi kulüp kendi yapsa 500 milyon dolar daha kazanır. “ diyor.

Peki bu kadar övdüğümüz Mete Türkoğlu ve ekibi böyle büyük bir karı nasıl ıskalıyor ?

Gerçi Süheyl Batum hukukçu ama, belki de inşaat finansını herkesden iyi biliyor.

“ İnşaatı biz yapalım “ seçeneği kabul edilirse bakın neler olacak…

Kulüp önce bankalara 2,3 MİLYAR TL ödeyerek borçlarını kapatıp, 14 MİLYAR liralık ipoteği kaldırmak zorunda.

Böyle deli bir para klüp kasasında yok. Bu parayı Süheyl Batum mu ödeyecek ?

De ki Süheyl Batum ödedi…

Ondan sonra klüp önce bir inşaat firması ve bir pazarlama firması kuracak. Bu amaçla piyasadan çok sayıda yönetici ve eleman işe alınacak.

Daha sonra görkemli bir proje hazırlanacak. Bu da bitince çok büyük bir reklam kampanyası yapılacak. Aynı anda projenin altyapı çalışmaları başlayacak

Bu süreçte klüpten çok ciddi para çıkışı olacak. Para girişi ise hala yok.

Pazarlama ile birlikte konut satışları başlayacak ama inşaat da hızlanacak. Uzunca bir süre, giren paradan çok daha fazla para çıkışı olacak. Milyarla ifade edilen sermaye gerekecek.

Yüksek enflasyon nedeni, ile maliyetler sürekli artacak. Nakit Yönetimi kabus olacak.

Gördüğünüz gibi inşaat işine soyunmak GS için müthiş bir risk.

Zaten Mete Türkoğlu ve ekibi de hesap, kitap yapıp, bu riski gördüğü için, projeyi ve tüm finansı yüklenici firmaya yıkmanın çok daha doğru olduğuna karar verdi…

Dursun Özbek de bu görüşe onay verdi.

Bu ihale süreci danışman firmaların gözetiminde yüzde 100 şeffaf şekilde yapılacak…

İşte Florya Projesinin arkasındaki gerçekler böyle.

GS’liler rahat olsun…

Florya projesinde yanlış olmaz.

“ Çünkü Mete abi yanlışa izin vermez. “

Uzunca bir dönem birlikte çalıştığım Mete Türkoğlu’na kefilim…