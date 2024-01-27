Kocaeli ayakta: Sarıgül buraya! Sarıgül: ''Göreve hazırım''

Mustafa Sarıgül, siyasetin en popüler yüzlerinden. 15 yıl Şişli Belediye başkanlığı yaptı. Adeta efsane oldu.

Baykal’a karşı girdiği liderlik mücadelesini kurultaydaki gereksiz hırçınlığı nedeniyle kaybetti.

Türkiye Değişim Partisi’ni kurdu. Ancak seçimlere katılmadan, Kılıçdaroğlu’nun çağrısını kabul ederek, partisini CHP ile birleştirdi.

Seçimlere İstanbul’dan yüzde 100 garanti bir sıradan girme şansı varken, memleketi Erzincan’dan aday oldu.

CHP’nin uzun süredir sandalye kazanmadığı memleketi Erzincan’da, CHP’nin oylarını 8 puan arttırarak, milletvekili seçildi.

Sarıgül’ün adı şimdi sürpriz bir yer için, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için gündemde.

Konuyu Mustafa Sarıgül ile konuştuk:

Aydın Özdalga: CHP’nin Kocaeli adayı mı olacaksınız ?

Mustafa Sarıgül: Olay şu. Partimin Kocaeli’nde yaptığı anketlerde açık ara benim adım önde çıkıyor

- Partiden size Kocaeli için bir teklif var mı ?

Parti içi görüşmeleri kamuoyunda paylaşmam doğru olmaz.

- Peki, partiden Kocaeli için bir teklif gelirse ne yaparsınız ?

Hiç tereddütsüz kabul ederim. Partinin bir neferi olarak, verilen her görevi yaparım

- Sizin adaylığınız CHP’ye ne katar ?

Çok şey katar. Seçimlerde hedef sadece eldeki 11 büyükşehiri korumak değil, Ak Partinin elinde olan Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Denizli gibi illeri de almak olmalıdır. Benim burada yaratacağım heyecan,Türkiye’de yankılanır, oylarımızı ciddi şekilde etkiler.

- Kocaeli’nde Ak Parti açık ara önde. Bu farkı kapatabilecek misiniz ?

Milletvekili seçiminde seçmen partilerin lider ve ideolojisine oy veriri. Yerel seçimde ise adayın kenti yönetebilme becerisi öne çıkar. Ben yerel yönetimi biliyorum.

- Eğer aday olursanız, Kocaeli seçmenini nasıl ikna edeceksiniz ?

Kocaeli Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını barındırıyor. Ancak ürettiği gelirden hakkettiği payı alamıyor. Ben bu haksızlığı düzeltirim.

Kocaeli’nde en kaliteli un, şeker ve yağ var. Gereken helva yapmasını bilen Başkan. O başkan da benim…