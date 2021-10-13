Binaların yıkılması hakkında yönetmelik…

Kentsel dönüşümle birlikte, mahallemizde, caddemizde, sokağımızda, yakın çevremizde çok sayıda binanın yıkılarak, yeniden yapıldığına şahitlik ediyoruz. Binaların yıkılması sırasında gürültüden toz toprağa, trafik yoğunluğundan yan bine yıkılma riskine, asbest ve diğer tehlikeli atıklara kadar birçok olay, dış etki ve şikâyetler ile karşı karşıya kalıyoruz.

Bugünkü Resmi Gazete’de (13.10.2021 tarih ve 31627 sayılı) yayımlanan “BİNALARIN YIKILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükümleri gereğince, binaların yıkım faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığı ile güvenliğine zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelikte; Yıkım planı, Yıkım ruhsatı, Yıkım şantiyesinin kurulumu, Yıkıma ilişkin tedbirler, Yıkım yöntemleri, Yıkım makina ve ekipmanları, Yıkımda iş sağlığı ve güvenliği, Yıkım faaliyeti ve atık yönetimi, Yıkımda asbest ve diğer tehlikeli atıkların tespiti ve sökümü, Gürültü ve titreşim yönetimi ve Toz emisyonu gibi başlıca konular düzenlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlük tarihi 01.07.2022 olarak belirlenmiştir. Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütecektir.

Çevre ve insan sağlığı ile güvenliği açısından çok önemli olan söz konusu yönetmeliğin hazırlanmış ve yayınlanmış olmasını olumlu değerlendirmek gerekmektedir. Yönetmeliğin yürürlük tarihini ötelemeden, daha kısa sürede yürürlüğe girmesi ve uygulanabilir olması yararlı olacaktır.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.