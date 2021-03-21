Bu altcoinlere dikkat!

Sosyal medya kullanıyorsanız, muhtemelen son zamanlarda en sıklıkla okuduğunuz cümle bu olmalı.

2008 yılında dünya’da başlayan rüya birçok hayata yeni yeni giriyor.

Akıllıların ve şanslıların küçük paralarla büyük kazançlar elde ederken, aynı zamanda büyüklerin, küçükleri kolayca yutabileceği bir dünya burası.

Riskin olmadığı yerde kazanç da olmaz tabi.

Kaybetmeyi göze alacağınız miktar ile kripto borasında kazanç peşinde koşmalısınız.

Bugünden, Kripto paraların geleceği noktayı bilmemiz elbette mümkün değil ama öngörülebilir. Yakın zamanda, kullandığımız, bildiğimiz, elle tutulur paraların ortadan kalkacağını ve kredi kartı veya elektronik ödeme şekillerinin devreye gireceğini tahmin etmek zor olmamalı.

Ekonomik hayat yeniliklere açık olmalı. Tıpkı 15-20 yıl önce kredi kartının hayatımıza girmiş olduğu gibi; Kripto borsa dünyasında rüştünü ispat etmiş olan, Bitcoin ve Etherium, orta vadede ticaretin en önemli aracı olacağını düşünüyorum.

Kuşku yok ki; Uluslararası ticaretin, şimdilik en önemli aracı olan dolar için bu önemli bir tehlike..

Bu anlamda Amerika başta olmak üzere uluslararası ticaretten önemli derecede dolar kazancı sağlayan kuruluşlar ve bazı zenginler Bitcoin’i değersizleştirmek ve yatırımcıyı caydırmak için girişimlerde bulunacaklar ve bu yönlü açıklamalarda bulunacaklardır.

Fakat geleceği anlayabilmek için tahmin etmek ve gözlem yapmak yeterli..

Bu çerçevede önemli olan şey yatırımcının kaybının, kişiyi üzemeyeceği derinlikte bir miktar ile bu işe girmiş olması ve deyim yerindeyse çok çabuk gaza gelmiyor olması.

Doğaldır ki; bu konuyu az çok bilen bazı insanlar bu işe farklı bir kazanç yolu buldular.

Az koyup çok kazanmayı hayal eden insanlar çok çabuk yönlendirilebiliyorlar.

Bunu fırsat bilenlerse; sosyal medya araçlarından “bu altcionlare” dikkat başlığıyla yeni çıkan veya yükseliş trendi muhtemel coinlerin isimlerini açıklayarak takipçi topluyor veya izlenme sağlıyor.

Finansal grafik okuyabilen, tahmin gücü yüksek bu kişiler bahsettiğim altcoinleri önce kendileri satın alıyor, sonra açıklıyorlar. Bu coinlerin kısa vadede kazanç elde edeceğini düşünenler de bu coinlere para yatırarak yüksek kazanç beklentisine giriyorlar.

Biriken para inanılmaz büyüklükte.

Bloomberg, Türkiye’de kripto para günlük hacminin 1 milyar doları aştığını yazdı. Bu rakam dünya ölçeğinde günlük 480 milyar dolar seviyelerinde.

Hatırı sayılır kişi ve para, görünmeyen, elle tutulmayan bu aygıta para bağlıyor.

Doğaldır ki; hükümet de burada dönen paradan vergi almanın yollarını araştırıyor. Aslında bu bir anlamda, yatırımcıya da güven verecek bir yol sağlayacak. Vergi alırken, devlet vatandaşın kaybının da güvencesi olmalı.

Nasıl bir çalışma yapıldığı şu an için net değil ama muhtemelen Türkiye’de yerleşik yatırımcı borsaların üzerinden bir komisyon alınabilir. Bekleyip göreceğiz.

Kazanç yollarına gelince…

Erken kalkanın yol aldığı bu yöntemle birçok kişi para kazanırken, birçok kişi de kayba uğruyor.

Bu kaçınılmaz. Birileri kazanırken, birileri de kaybedecek!

Bu yeni sektöre ben de merak saranlardanım. Okuyorum, araştırıyorum ama gaza gelmiyorum.

Zaten önemli derecede yatıracak kadar param da yokJ

Benim bu kısa zaman içerisinde edindiğim tecrübe sabır ve dikkat.

Ve dediğim gibi yatırım yapacak kişilere naçizne tavsiyem, tüm parasını yatırmamaları ve mümkünse birkaç farklı coin için dağıtım yapmaları.

Sepet denilen bu yöntem ile bir yerden kaybederken, diğer taraftan kazanma ihtimalleri var.

Sosyal medyada takip ettiği kişileri iyi seçmeli. Her “uzmana” kolay güvenmemeli.

Yatırım yapılan coin yatırım yaptıktan sonra değer kaybederse, kaybetme korkusu hiç bir şeye benzemez, tahmin ediyorum ama biraz sabır etmeli...

Her yükselişin bir düşüşü olacağını unutmamalı. Düşen de mutlaka kalkacaktır. Düşmeyen çocuk yok, düşünce yerde kalan kimse de yok!

Edinebildiğim tecrübe ve gözlemlere gelince.

Günümüzde, kripto para dünyasında bitcoin liderliği kesin. Etherium onu takip ediyor. B ikisine yatırım yapanlar uzun vadede mutlaka kazanırlar diye tahmin ediyorum.

Fakat insanlar yeni keşfedilmeyen coinlerin peşinde..

Yer fikir önerisinden sonra sürekli dendiği gibi; yazacaklarım asla yatırım tavsiyesi değildir.

Piyasaya yeni giren coinlerin kazandıracağı gibi kaybettireceği de unutulmamalı.

YENİ YATIRIM YAPILACAK COİNLER İYİ ARAŞTIRILMALI. Yatırımcısı kim, kurumsallığı, parası, hacmi, internet sitesi, hangi borsalarda işlem gördüğü gibi her şey araştırılmalı.

Benim takip edip, gözlemlediğim kadarıyla ADA, DASH, ATOM’un yatırımcıları yakın zamanda kazanç bekliyorlar.

Yakın zamanda; QXY, EXRD, DAFI, XLM, ENJ, KAVA, STAR, MVL, BTT, EGLD, CHZ, UNI, gibi coinlerin adının sıklıkla duyulacağını tahmin ediyorum.

Not: bu yazıyı ve sosyal medyadaki okuduğunuz hiç bir yazıyı yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Önemli meblağlarda yatırım yapacaksanız, bir uzmandan teknik destek almalısınız.

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