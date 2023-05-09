CHP ve İYİ Parti arasında Bakanlık meydan savaşı

Seçimlere sadece 4 gün kaldı. Nefesler tutuldu. Her iki ittifak “ Seçimi aldık “ havasında.

Seçimi Ak Parti alırsa, Erdoğan’ın işi kolay. Alacak kalem kağıdı, yazacak bakanları. Kimseye sormayacak.

Ancakkk….

Bay Kemal kazanırsa, işi zor. Önce bakanlıkların sayısal dağılımını yapacak. Sonradan da “ hangi bakanlık kime “ dağılımını yapacak. En son da “ Kim, ne bakanı olacak “ onu belirleyecek.

Üstelik bunu tek başına değil, “ 8’li masada 7 deve dişi gibi liderle, eşit koşullarda “ yapacak.

Ve de bunun için en fazla 3 günü olacak.

Yani işi çok zor CHP liderinin.

Bu konuda asıl kavga ise, ittifakın iki büyük partisi, CHP ve İYİ Parti arasında. İki parti şu 2 konuda kapalı kapılar arkasında hararetle tartışıyor:

1 ) Hangi parti kaç bakanlık alacak ?

2 ) Hangi parti, hangi bakanlığı alacak ?

Gelin, ayrıntılara girelim:

1 ) HANGİ PARTİ KAÇ BAKANLIK ALACAK ?

Halen 17 olan bakanlık sayısı tahminen 26 olacak.

Bu bakanlıklardan; DEVA, Gelecek, Saadet 2’şer Bakanlık, Demokrat Parti 1 Bakanlık alacak. 1 Bakanlık ise, partiler üstü bir kişiye verilecek.

Bu 8 bakanlık gidince, CHP ve İYİ Parti’ye toplam 18 bakanlık kalacak.

Peki bu 18 bakanlık, bu iki parti arasında hangi yöntemle paylaşılacak ?

İki yöntem söz konusu:

CHP YÖNTEMİ

CHP’lilere göre bu paylaşım, partilerin aldığı oy oranına göre olmalı. Seçimde CHP’nin yüzde 30, İYİ Parti’nin yüzde 10 aldığını varsayalım.

Buna göre CHP 18 bakanlığın dörtte üçünü, yani 13 tanesini, İYİ Partinin ise dörtte birini, yani 5 tanesini alıyor.

Ancak bu hesap İYİ Partinin işine gelmiyor. İtirazlarını

“İyi de CHP’nin aldığı oyda diğer 4 partinin de oyları var. Bu hesap adil değil. “ diye dillendiriyorlar.

İYİ PARTİ YÖNTEMİ

İYİ Parti ise Bakanlık dağılımı için şu yöntemi savunuyor.

“ Hele bir seçim bitsin, ittifak kontenjanından gelenler partilerinize dönsün, ortaya meclisteki net milletvekili sayıları çıksın, ona göre hesap yapalım. “

İyi Partinin bu hesabı, tam anlamıyla, “ Çok Uyanıkça “

Çünkü CHP sandıktan tahminen 170 vekil çıkartacak. Ancak bu 170 kişiden 50 kişi diğer ittifak partilerine geçecek. Yani CHP’nin koltuk sayısı 120 olacak.

İYİ Partinin beklenen milletvekili sayısı 65. CHP listesinden seçilen 5 kişi de gelince, koltuk sayısı 70 olacak.

İYİ Parti bakanlık dağılımının işte bu net koltuk sayısına göre yapılmasını istiyor. Bu formül kabul görürse, CHP 11, İYİ Parti ise 7 bakanlık alacak. Yani bu formülle İYİ Parti fazladan 2 bakanlık kazanacak

Hangi yöntemin seçileceği, tam bir kaos olacak.

2 ) HANGİ PARTİ HANGİ BAKANLIĞI ALACAK

Bu sorun bir şekilde aşılacak. Ancak iki parti arasında asıl kavga bakanlıkların paylaşımında çıkacak. Her iki partinin gözü de 10 önemli bakanlıkta.

Bu 10 bakanlık eş değerlerine göre 2’li olarak 5 grup halinde sıralanıyor :

İçişleri – Adalet

Dış İşleri Bakanlığı – Milli Savunma Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı – Sağlık Bakanlığı

Maliye Bakanlığı – Hazine Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı – Şehircilik Bakanlığı

Aslına bakacak olursanız, CHP bu bakanlıkların en az 8’ini istiyor. Ama İYİ Parti haklı olarak, buna karşı çıkıyor ve şu formülü öneriyor:

“ Toplu seçim adil olmaz. Bir siz, bir biz. Eğer İçişlerini siz alırsanız, Adalet bakanlığı bizim olur. İkisini birden almak yok. Milli Eğitimi siz alırsanız, Sağlık Bakanlığı bizim olur “

Şimdilik görünen o ki, bakanlık paylaşımında İyi Partinin modeli geçerli olacak.

Evet durum böyle.

“ Peki, bu aşamada bu partiden bakanlıkları kesinleşen isimler kim derseniz, an itibarıyla tablo şöyle:

CHP

Adalet...............Muharrem Erkek

Şehircilik…………Engin Özkoç

Aile ve Kadın…..Aylin Nazlıaka

Enerji………………Ahmet Akın

Maliye…………….Bülent Kuşoğlu

Sağlık………………Haluk Koç

İYİ PARTİ

Hazine……………Bilge Yılmaz

Milli Eğitim……..Sevinç Atabay

Tarım………………Naci Cinisli

Evet, Millet İttifakı cephesinde CHP ve İYİ Parti arasındaki bakanlık Meydan savaşında son durum böyle…

AYDIN ÖZDALGA

aozdalga@gmail.com

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