CHP'de hangi Büyükşehir Belediye Başkanları gidiyor, yerine kimler geliyor ?

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sadece 4 ay 10 gün kaldı. Kurultayı atlatan CHP’de artık tek gündem yerel seçimler.

Yeni yönetim bir yandan yeni ittifak ya da bölgesel iş birliğinin yollarını ararken, bir yandan da, aday belirlemek için kolları sıvadı.

CHP Lideri Özgür Özel her seferinde, “ Aday belirlerken tek kıstas liyakat olacak. Kurultayda karşımızda olanlara tavır alınmayacak. “ diyor.

Ama gerçek yüzde 100 böyle değil. Özellikle kazanılması garanti olan bir çok yerde, “Değişim“ için tüm riskleri göze alıp, isyan bayrağını açarak, Özgür Özel’e destek vermiş olanlara öncelik verilecek.

Bu seçimde de “ önseçim hayal olacak. “ Çünkü zaman çok daraldı. Yasal bir önseçim, en az 1 ay kaybetmek demek.

Bunun yerine anket ve eğilim yoklaması gibi araştırma sistemleri ile toplumun nabzı tutulacak. Son sözü ise Parti Meclisi söyleyecek.

Gelelim, CHP’nin elindeki 11 Büyükşehirdeki son duruma:

İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu kesin aday. Geçen seçimi İyi Parti ve HDP’nin desteği ile 10.000 oyla kıl payı kazanan Ekrem İmamoğlu, bu kez kendi bölgesel ittifakını kuracak.

İyi Parti ve HEDEP aday çıkarsa bile, İmamoğlu bu partilerin seçmenlerinin büyük bir kısmını ikna edecek gibi gözüküyor.

Seçimin kaderini önemli ölçüde son seçimde İstanbul’da toplam yüzde 10 oy alan; Türkiye İşci Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Zafer Parti’sinin aday çıkarıp, çıkarmayacakları ve aday çıkarmazlarsa hangi partinin adayına destek verecekleri belirleyecek.

Şimdilik görünen o ki, İmamoğlu tüm siyasi yeteneklerini kullanarak, “ Büyük İstanbul İttifakı “nı kuracak ve koltuğunu koruyacak.

Anketlerden gelen haberler de bu yönde. Ayrıca İmamoğlu önümüzdeki 4 ayda parti içi siyasi çekişmelerin dışında kalıp, tamamen bu seçime odaklanıp, yaptıklarını ve yapacaklarını anlatacak.

ANKARA

Mansur Yavaş kesin yeniden aday. Seçilme şansı çok yüksek. Anketler de bunu gösteriyor. Çünkü ülkücü kökenli Mansur Yavaş; Ak Parti, MHP ve İyi Parti tabanından çok ciddi oy alıyor. Ankara’da adeta kendi başına bir parti gibi.

İZMİR

Şimdi ki Başkan Tunç Soyer, her ne kadar “ Yeniden Adayım “ dese de, şansı yok gibi. Başarısız bir dönem geçirdi. Tüm anketler bunu gösteriyor. Büyükşehir, Tunç Soyer’e birkaç gömlek büyük geldi.

Yerine adı geçenler ise, Selin Sayek Böke (Genel Sekreter), Murat Bakan (Gölge Bakan ve İzmir Milletvekili) Buğra Gökçe (İzmir Büyükşehir eski Genel Sekreteri ve şimdiki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı)

Şimdilik en şanslı olan isim ise Buğra Gökçe. İşini iyi bilen, parti içi siyasi çekişmelere bulaşmamış genç bir şehir planlamacısı. Bu ismi not alın, ileride çok duyacaksınız.

ANTALYA

Şimdiki Başkan Muhittin Böcek, kurultayda son anda doğru ata oynadığı için, tekrar aday gösterilme şansı arttı. Ama seçmen nezdinde beğenisi yüksek değil. En büyük rakibi Muratpaşa Belediye başkanı Ümit Uysal’ın ise kurultayda Bay Kemal’i desteklemiş olması en büyük handikabı.

Tabi hemen belirtelim, CHP geçen sefer Antalya’yı İyi Parti ve HDP’nin desteği ile 4 puan fark ile kazandı. Bu kez bu ittifak olmazsa Ak Partinin kazanması daha yüksek ihtimal.

AYDIN

Şimdiki başkan Özlem Çerçioğlu’nu Kılıçdaroğlu kurultay öncesi aday ilan etmişti. Değişimcilerin gönlündeki aday ise Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay'dı.

Ancak böyle bir değişim riskli. Çünkü çok hırslı olan Özlem Çerçioğlu anında İyi Parti’den aday olur ve kazanmasa bile CHP’ye kaybettirir.

Ayrıca Özlem Çerçioğlu genelde başarılı ve sevilen bir isim. Bu nedenle Aydın’da eski başkanla yola devam % 90 ihtimal.

Ancak hemen not düşelim. İçişleri Bakanlığının Çerçioğlu hakkında soruşturma açmış olması, bir risk unsuru. Bir başka not, Çerçioğlu’nun ilçe adaylarını da belirleme isteği Genel Merkez tarafından reddedildi.

Bu arada Fatih Atay aday gösterilmezse, İyi Parti’den aday olursa kimse şaşırmasın.

ESKİŞEHİR

Efsane Başkan Yılmaz Büyükerşen 5 dönemdir başkan ve 87 yaşında. Yani aslında artık değişmesi lazım. Ama o kadar saygın ki, buna ancak kendisi karar verir.

Henüz net bir kararı yok. Ama “ Son kez adayım “ diyecek gibi. Böyle bir şey olmaz, yani Yılmaz Hoca aday olmazsa, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç hazırda bekliyor.

Efsane Yılmaz Hoca olmadan CHP’nin Eskişehir'i kazanmasının hiç de kolay olmadığını hemen belirtelim.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da mevcut Başkan Kadir Albayrak, hem yaşlı, hem de pek başarılı değil. Üstelik kurultayda yanlış ata oynadı. Yeniden aday gösterilme ihtimali yok gibi.

Tekirdağ’da en güçlü aday eski milletvekili Candan Yüceer. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay da diğer aday..

ADANA

Şimdiki Başkan Zeydan Karalar, Kurultayda tam bir Kılıçdaroğlu fanatiği gibi davrandı. 6 otobüs temizlik işçisi ve futbol seyircisi getirerek tribünlere hakim oldu.

Bu kişiler Özgür Özel’e öyle yüklendi ki, Özgür Özel dayanamayıp, “ Zeydan abi sustur şunları lütfen. Bunlar bir tek seni dinler. ” dedi.

Eğer Karalar aday gösterilmezse, favori Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin.

Tabi hemen belirtelim. Adana çok ilginç bir yer. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti e HEDEP’in oy oranı neredeyse eşit. Sonucu ittifaklar belirler.

MERSİN

Durum aynı Adana gibi. Vahap Seçer de Kurultay’da tüm parası ile Kemal Kılıçdaroğlu için kupon yaptı.

Ama asla Zeydan Karalar kadar fanatik olmadı.

Kaderi, Özgür Özel ve İmamoğlu’nun elinde. Eğer aday gösterilmezse, en güçlü alternatifler eski milletvekilleri Serdar Kuyucuoğlu ve Fikri Sağlar. Sağlar bir adım önde…

MUĞLA

Şimdiki başkan Osman Gürün 74 yaşında ve 5 dönemdir görevde. Başarılı bulunmuyor. Üstüne üstlük Bay Kemal’ci. Yeniden aday gösterilmesi mucize ötesi.

Yerine kim gelir derseniz, şimdilik öne çıkan bir isim yok. Muğla kazanılması garanti bir il olduğu için Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isimin aday olması büyük ihtimal.

HATAY

Depremde yıkılan Hatay’ın Başkanı

Ak Parti kökenli Lütfü Savaş’a depremden sonra başlayan büyük bir tepki var. Lütfü Savaş, aradan 10 yıl geçmesine rağmen CHP tabanı ile bir türlü uyum sağlayamadı.

Gündemde olan adaylar ise, eski SHP’li Bakan Mehmet Dönen ile eski vekil Suzan Şahin. İbre şimdilik deprem sonrası olağanüstü bir efor göstermesine rağmen aday gösterilmeyen Suzan Şahin’i gösteriyor.

AYDIN ÖZDALGA