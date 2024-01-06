Fenerbahçe ve Galatasaray Haber3.com'u okusaydı Riyad skandalı yaşanmazdı...

Ali Koç’un dün yaptığı " Federasyondan 3 gün önce sözleşmeleri istedik ama federasyon vermedi " açıklamasıyla " Riyad Skandalı " büyüdü

Riyad’da oynanması gereken süper kupa finalinin, Suudilerin, kabul edilmez talepleri sonucu, iptal edilmesi skandalı büyüyor.

Skandal büyüdükçe de haber3.com’un gazetecilik başarısı büyüyor.

Süper kupa finalinden 1 hafta önce Haber3.com’da bir yazı kaleme aldım. Yazıda futbol federasyonun maçtan önce kulüp temsilcilerini çağırarak, " Kalacağınız otellerin biri daha lüks. Haksızlık olmasın diye kura çekeceğiz " demişti.

Çekilen kurayı ise Fenerbahçe kazanmış ve daha lüks oteli seçmişti.

Yazımda bu olayın komikliği ötesinde, çok gayriciddi bir süreç yaşandığına dikkat çekmiş ve " Kulüpler derhal federasyondan bu maçla ilgili tüm sözleşmeleri ve protokolleri istemeleri ve Riyad’da kendilerini bekleyen olayları öğrenmesi gerektiğini " net bir dille yazdım. O yazı için tıklayın.

Ancak ne yazık ki kulüpler bu önerimi ciddiye almadı ve olayı " Maçı kim kazanacak ? " düzeyinde tuttular.

Daha sonra yaşananları herkes biliyor.

FB Başkanı Ali Koç dün gece çok önemli bir açıklama yaparak, " Federasyondan 3 gün önce tüm

anlaşmaları bize vermesini istedik. Ancak gelen yanıtta ( Veremeyiz ticari sırdır ) " denildi.

Evet, Ali Koç çok haklı bir istekte bulunmuş.

Ama çok geç kalmış.

Eğer Federasyonun kulüp temsilcilerine böylesi komik bir kurayı çektirdiğini tüm Türkiye haber3.com’dan öğrendiğinde, Ali Koç benim önerime kulak verip derhal federasyonu arayıp da, " Beyler neler oluyor ? Bu nasıl organizasyon ? Gönderin şu sözleşmeleri de Riyad’da bizi neler bekliyor önceden bilelim " deseydi, Riyad skandalı yaşanmazdı..

Peki bu olay sadece federasyonun beceriksizliği mi, yoksa arada bazı kişilerin gayri meşru kazancı olduğu için mi bu hatalar bile bile yapıldı ?

Bekleyip göreceğiz...