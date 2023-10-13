CHP'li Toprak: ''Kimsenin kuşkusu olmasın, kesinlikle Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum''

CHP Kurultayına 3 hafta kala gözler kurultayın kilit ismi CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ta.

Peki neden ?

Kurultay süreci başladığında tüm gözler İstanbul'a çevrildi. Çünkü kurultaydaki yaklaşık 1.400 delegenin 200 tanesi İstanbul’dan geliyor. Bir başka anlatımla, delegelerin yüzde 15’i İstanbul delegesi.

Yani İstanbul’u alan, büyük bir ihtimalle kurultayı da alıyor.

Bu nedenle hem Kemal Kılıçdaroğlu, hem de Ekrem İmamoğlu / Özgür Özel ekibi. İstanbul için en güçlü aday arayışına girdi.

Ancak bu iki grup henüz bir isim üzerinde anlaşamazken, büyük bir sürpriz oldu.

İstanbul örgütünde büyük bir ağırlığı olan Erdoğan Toprak, Bahçelievler İlçe başkanı Özgür Çelik’i aday çıkardı.

Kılıçdaroğlu ekibi Cemal Canpolat ismi üzerinde uzlaştı. İmamoğlu / Özel ekibi ise, Onursal Adıgüzel’i aday çıkarmak istedi ama tabandan destek bulamayınca, Özgür Çelik’i desteklemeye karar verdi.

Kongreyi az farkla Özgür Çelik kazandı. O ana kadar yapılan il kongrelerinde Kılıçdaroğlu ekibi net bir şekilde öndeyken, bu sonuçla yarış dengelendi.

Bu sonuçtan sonra, çoğu kişi Erdoğan Toprak’ı “ Bir zamanlar en yakınında olduğu Kılıçdaroğlu’nu zor anında terk etmekle. “ suçladı.

Peki gerçek bu mu ? Kurultayda en az 100 delege üzerinde etkisi olacak Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu’nu gerçekten terk mi etti ?

Bu soruyu Erdoğan Toprak’a sordum :

- Kurultay’da kimi destekleyeceksiniz ?

- Kimsenin kuşkusu olmasın. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu’na.

- Madem öyle, İstanbul’da niye Özgür Çelik’in aday gösterilmesi için çalıştınız ?

- Özgür Çelik, örgütün ve gençlerin adayı olarak çıktı. Benim ya da bir başka ismin adayı olarak değil. Ben örgütün sesine kulak vererek, onu destekledim.

- Kurultaya daha 3 hafta var. Kılıçdaroğlu’na oy verme fikriniz değişebilir mi ?

- Asla değişmez. Oyum kesinlikle sayın Genel Başkana..

Görünen o ki Erdoğan Toprak Kurultayda kilit bir rol oynayacak.

Gerçi hangi tarafa sorsanız “ Biz en az 150 farkla alıyoruz. “ diyor ama, siz onlara inanmayın.

En az 400 delege kararsız. Sonucu bu kişiler belirleyecek.

Ama sakın, “ Ne güzel. 400 yurtsever delege, Türkiye ve CHP için hangi aday hayırlı olur diye ince eleyip, sık dokuyor. “ demeyin.

Bu kararsızlar “ Kendileri için hangi aday hayırlı olacak ? “ diye hesap yapıyor.

Her türlü teklife açıklar.

Yaklaşan belediye seçimleri ise, tüm pazarlıkların odağında.

CHP’nin yaşadığı dramın altında da bu acı gerçek yatıyor…

AYDIN ÖZDALGA