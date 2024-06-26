Tarımda üretici için 'taban fiyatı' belirlemek tıpkı asgari ücret gibi, devletin asli görevidir.



para basmak nasıl devletin hakkıysa, emeğin hakkının daha aza inemeyeceği bır bariyeri tesis etmek de hayatın ve üretimin devamı için şarttır.



Aksi ormanda olur!



Gümrükler ve genel sigorta sistemi de devlet varsa vardır.



Devlet, Millet için vardır.



özelciler, piyasacılar,

son yıllarda güven duygusunu da, sosyal adaleti de tahrip ettiler..



"yatana / ekmeyene* doğrudan prim desteği ile,

partizanca belirlenen sözde sosyal yardımlarla,

kredi kartına mahkum borçlu blr toplum yarattılar.



Bu toplumda Bizans burjuvazinin de dahil olduğu ilk beş yüz şirket, ilk üç ayda karına % bin kar katıyor,



yabancı bankalar özsermayeye göre yüzde yirmi beş kar elde ediyor,



yeşil sermaye konut ve temsilcilik rantlarını, parayı arsayı topluyor,



beşi bir aradalar dahil adeta 'seçilmiş çevrelerin' vergi borçları siliniyor..



plan diyoruz

üretim diyoruz;

yetmez!

gelir ve vergi adaleti,

istihdam ve

fiyat denetimi istiyoruz..



aklın yolu bir:

mutlu ve umutlu bir

halkın Türkiye'sini

geliniz birlikte kuralım!



Devlet, üretici için vardır!

Var'olsun üretenler!