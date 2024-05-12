Dört yanımız ...
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Dört tarafımız denizlerle değil düşmanlikla çevrili.
Komşularımızın topraklarında yabancı askeri yığınaklar var.
Bir de NATO dolayısıyla kendi ülkemizde de ABD üsleri ve radarlar konuşlu.
Dünyadaki gerilim ise artıyor, Ukrayna'daki ateş Pasifikte daha büyük patlamalarla devam edecek gibi...
"Aktif tarafsızlıktan" dünyanın en büyük göçmen kalabalığına sahip ülkesine döndük.
Ne diyor büyük ozan:
Dört yanım puşt zulası,
Dost yüzlü,
Dost gülücüklü
Cıgaramdan yanar.
Alnım öperler,
Suskun, hayın, çıyansı.
Dört yanım puşt zulası,
Dönerim dönerim çıkmaz.
En leylim gecede ölesim tutmuş,
Etme gel,
Ay karanlık...
Ahmed ARİF (Ay Karanlık)
Hızla ulusal enerji ve tarım politikasını uygulamaya koymalıyız.
Dış siyaseti "düş siyaseti" olmaktan çıkarıp, deneyimli bürokrasiyi ve bilim adamlarını devreye almalıyız.
Gümrük Birliği'nin mevcut halini gözden geçirmeliyiz.
Yıllardır Avrupa veya İslam birliği düşüyle bu Milletin uyutulup avutulup soyulduğu yeter!
Dinamik, dengeli, doğru bir dış politika esastır.
Asya başta yükselen ekonomilerle gelişecek ilişkilerimiz her alanda elimizi güçlendirecektir.
Türkiye 3. Dünyanın da sesi olmalıdır. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası sistemlere olan borçlarının yarısı bir defalığına silinmelidir. Bu edim; Kıta'sal hatta küresel Moratoryumu (iflasları) önleyecek ve 3. Dünya savaşını örseleyecek bir onarım olarak değerlendirilmelidir.
Şu var: Ortadoğu'da Türkiye'siz savaş olur, ancak, Türkiye'siz barış olmaz!
Akdeniz-Karadeniz iş birliği önemsenmeli, son İsrail-Hamas çatışmasında olduğunca,
din ırkçılığı üzerinden devlet terörü de,
terör örgütlerinin devletlerce desteklenmesi de mahkum edilmelidir.
Evet dört yanımız malum.
Umalım aklın ve sağduyunun yolunda ulusal birliğimizi tahkim ederiz.
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