Dört yanımız ...

Dört tarafımız denizlerle değil düşmanlikla çevrili.

Komşularımızın topraklarında yabancı askeri yığınaklar var.

Bir de NATO dolayısıyla kendi ülkemizde de ABD üsleri ve radarlar konuşlu.

Dünyadaki gerilim ise artıyor, Ukrayna'daki ateş Pasifikte daha büyük patlamalarla devam edecek gibi...

"Aktif tarafsızlıktan" dünyanın en büyük göçmen kalabalığına sahip ülkesine döndük.

Ne diyor büyük ozan: