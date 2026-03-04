''Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar''mış!

Girin sosyal medyaya,

başlayın X'i yukarıdan aşağıya taramaya...

YouTube'daki bazı sportif kanallarda bazı

yorumcuları dinlediğinizde bu gülünç iddiayı çok görürsünüz;

"BU SENE FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR!.."

........

Kim yapacak ağabey? diye sorasım var...

Hani yıllardır Türk Futbolu'na yön veren yapı mı?..

Beşiktaşımızı, Trabzonsporumuzu, Fenerbahçemizi kenara iten yapı mı?..

Süper Ligdeki 4 favorinin dışında ne yaparlarsa yapsınlar bir adım öteye dahi gidemeyen diğer kulüpleri "Figüran" haline getiren yapı mı?..

Türk Futbolu'nun Bahis ve şike girdabının içine girmesine uzaktan da olsa hissesi olduğu sanılan yapı mı?..

Diye soruyor insan kendin kendine...

......

Durmuyor iddialar...

"KANTE'NİN ALINMASINA SAYIN CUMHURBAŞKANI YARDIMCI

OLDU YA, KESİN FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR!"

.....

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gençliğinde, ticaret yaptığı dönemlerde ve belediye başkanlığı ile sonrası partisel bazda siyaset yaparken Fenerbahçeli olabilir... Ama tarafsız olunması gereken o yüce Cumhurbaşkanlığı makamına geldikten sonra bu ülkede devamlı şampiyon olan kim?..

Ezeli rakip Galatasaray dimi!..

Sayın Cumhurbaşkanı, Dursun Özbek başkanı bir ameliyat sonrası Acıbadem Hastanesi'nde sağlık bakanıyla ziyaret etmiş olabilir ama o günden bu güne halen lider kim?..

Puan farkıyla Galatasaray dimi!..

.....

Yani bu iddiaları orasından burasından uyduranlar;

Şu mübarek ramazan günlerinde Allahtan korkun...

Cennet de cehennem da bu dünyada unutmayın...

.....

Fenerbahçe şampiyon olacaksa, önce olmayan atanını, vasat olan tutanını düzeltmesi gerekirdi...

Sakatlıklardan kurtulmak için, kulüp doktorlarının işi ciddiye alması, bu arada yönetimin, kendi özel yaşamına bakmayan bazı futbolcuları yakın takibe alması lazımdı.

Son 2 maçta 4 puan kaybeden, Avrupa ile vedalaşan Fenerbahçe'nin bir zamanlar göklere çıkardığı Antrenör Tedesco'nun etrafı çevrilmeliydi... Namağlup Fenerbehçe ne Tedesco beye, ne Başkan Saran'a, ne de milyonlarca Fenerbahçeliye yarar bu iyi hesaplanmalıydı...

Fenerbahçe Kulübü'nü Sayın Ali Koç döneminde yürüme bandı haline getiren tüm Portekizlilerin, hediye olarak bıraktığı sözde Mr Devin Özek gibi sportif direktörlerle yolların çoktaan ayrılması menfaat icabı olacaktı.

İçerdeki bazı yöneticilerden, bazı özel bilgileri alıp, kendi izlenme oranını, kendi takipçi oranını arttırıp malı götürmeye çalışan gazeteci apoletli şahısların, flaş flaş diye bilgi sızdırması sayesinde ara transfer 100 milyon euoroluk bir fiyaskoya dönüştü..

22 milyona alınan, gol pozisyonlarında eli ayağı titreyen Sidiki Cherif'lere işte bu yüzden muhtaç kaldı Kadıköy Boğa'sı...

Kimi istediyse Fenerbahçe, bu sızdırıcılara sızdıranlar sayesinde Galatasaray devreye girdi, ya fiyat uçtu ya da adam gelmekten vazgeçti...

Kısacası Fenerbahçe, çok önce yok sabuncunun oğlu,yok hamzanın oğlu, yok satenden patiska gibi kendilerine Kanarya üzerinden prim yapanları ortamdan uzaklaştırmalıydı.

Birlik beraberlik, sadece galibiyette değil yenilgide de örgütlenme olayı Kadıköy'e uğramalıydı.

Erken erken gövde gösterisi yapan yöneticiler yerine, lideri 6-7 puan geçip zirveye oturulsa

bile şımarma olayı yaşanmamalıydı ki Fenerbahçe 12 yıl sonra şampiyon olabilsin...

.....

Yahu yukarıda yazdığım anektotlar olmadığına göre, Fenerbahçe'yi kim şampiyon yapabilir ki...

Yapı transfer olsa dahi ne yapabilir ki, bu Fenerbahçe'ye...

Sözüm meclisten dışarı, bu çirkin iddiaları Fenerbahçe'ye yamayan hayata Sarı-Kırmızı gözlükle bakan yorumcular size de yarın öbürgün sormazlar mı?

"-Rüzgardan düşüyorsun penaltı, kart veya faul,

-Tekmeliyorsun kırmızı kart yok, sarı eh bazı bazı,

-Dirsek yumruk atıyorsun görülmüyor,

-Ofsayta ofsaytımsı diyen hakemler ne hikmetse hep senin maçında,

-MHK seni sever,

-TFF ise MHK'ya da sana da dokunmaz...

Eeeeeee seni de son 3 sezondur o sözünü ettiğiniz YAPI mı 5 yıldızladı? Ve halen de arka veriyor!"

derler mi derler...

Ne yapacaksınız o zaman;

Hep bizi seven YAPI FENERBAHÇE'YE Mİ TRANSFER OLDU diyeceksiniz... Tirajikomuksiniz...