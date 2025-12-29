Sadettin Saran bırakıp kaçmaz!

Fenerbahçe Türkiye’dir…

Fenerbahçe başkanlığı ve başkanlık koltuğu da Türkiye’nin en önemli mertebesidir…

Bunun bilincinde olanlar, ‘ucunda darağacı dahi olsa son sözüm Fenerbahçe’ demektedirler…

Aziz Yıldırım aklandığı şike kumpası sebebiyle hapis yatmıştır ama hiç bir zaman vazgeçmemiştir…

Ali Koç, tüm iç ve dış baskılara rağmen seçimle geldiği başkanlığı seçimle bırakmıştır…

Yani Fenerbahçe başkanlık koltuğunda oturanın kaçma, bırakma lüksü yoktur, olamazda!..

Bunları neden yazıyorum biliyor musunuz?

Şakır şakır dönen dedikodular yüzünden!..

Ne diyor dedikodular?

-Efendim, Sadettin beye gözaltına alındığında “ya serbest kalırsın ama başkanlığı bırakırsın, ya da senin bu suçlarınla tutuklama ile hapis işlemlerin uzar da uzar” denmiş miş!

Yani bu gaipten gelen seslerden de Sadettin başkan çok etkilenmiş ve ara transferler bittikten sonra Fenerbahçe’yi kongreye götürmeye niyetliymiş!

Bakın dış rakip tiroller ve iç rakip tiroller Sadettin Saran’ın üzerinden Fenerbahçe’nin itibarını zedeleyemezsiniz bu biiiirrr…

Sadettin Saran korkak değildir, cesur, devletine bağlı bir iş adamıdır ve bırakıp kaçarsa üzerine atılan çamurları kabullenmiş demektir bu ikkkiiiii…

Saran’ın özel hayatı vardır, kimseye zarar vermediği ve ticaretini yapmadığı sürece de suçlu sayılmamalıdır…

Çok şükür ki Türk adaleti yerini bulmuş, durum şimdilik stabil hale gelerek Saran serbest kalmıştır…

Kısacası;

Sadettin Saran Fenerbahçe’nin seçilmiş başkanıdır, hiç bir şeyden kaçmayacak kadar gözü karadır, yoluna devam edecektir…

Çünkü o yol sapsarı laplacivert asil bir yoldur sonu da şampiyonluğa gider…

Saran bunu da yapacak cesarette biridir…

Türkiye’de şikeyle iş yapanlar, yasal olmayan bahis sitelerini sırtlayanlar ortada suç üstüne suç işleyenler serbestçe cirit atarken, Fenerbahçe ile uğraşan iç/dış yıkıcıların 45 milyon taraftarın bedduasını yememesini tavsiye ederim…