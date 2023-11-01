Harf devrimi

Harf Devriminin 95'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve bilinçle kutluyorum.

(1 Kasım 1928)

Türk Devriminin en önemli yapılarından biri de harf devrimdir.

Tam anlamıyla Dil Devrimi!

Dünyada eşi emsali pek görülmeyen bir büyük başarıdır.

Millet desteklemiş, halk sahiplenmiştir.

Halkın dili devletin dili haline getirilmiştir.

Yüzde doksandan fazlası okuma-yazma bilmeyen bir toplumu, eğitim olanaklarına kavuşturan bu devrimdir..

Latin harfleri gerçekte on bin yıllık uygarlığımızla bağdaşan Türk ABC'sinin ta kendisidir, anlatımıdır.

Evet, büyük uygarlığımızın sesleniş biçimi ve yazı dili Latin (ve aslında Türk) alfabesiyle, yurttaşlara eşitlik, devlete bağımsızlık, hayata hukuk ve düzen, okullara bilimin ışığını getirmiştir.

Bizi Millet yapan Türkçemiz "ses bayrağımız" aynı zamanda Türkiye'de halkımızı, Dünya'da Türkleri ve Türk devletlerini de birleştirmektedir.

Şarkıları, şiirleri, türküleri, güzel sanatlarda ve edebiyat alanında verimleri bu kadar güzel ve anlamlı olan bir Ulusun, bunca yoksulluk ve yolsuzluk cenderesi içinde yaşamasını da içime sindiremiyorum.

Türkçenin özgürlüğün, bilimin dili olarak dünyaya kendi uygarlığımız kadar değerler katması umudunu daim taşıyorum.

Bir naçiz bireyi olduğum Ulusumla, uygarlığımla gurur duyuyorum.