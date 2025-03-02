İşsizlik yaman dert!

TÜİK işsizlik verileri açıkladı; tablo pek iç açıcı değil.

Gazetemiz Haber3'te yer alan habere göre; çalışabilecek olan her üç kişiden biri atıl durumda.

Buna ek olarak, kadınların erkeklere oranla iş bulma olasılığı neredeyse yarı yarıya.

İşsizlik gençler arasında da ciddi bir sorun ve yakıcı etkisini diplomalı gençler üzerinde de hissettiriyor.

Ülkemizde OECD ülkelerine göre çalışma saatleri daha uzun, o arada, ek mesai, sendikal haklar, reel ücretlerde erime gibi sorunlar da var.

Özcesi bizim işsizlerimiz de, çalışanlarımız da dertli...

Son derecede dengesiz aktüeryal sisteme ve emeklilerin sorunlara girmeyeceğim bile...

Tablo, bu!

İstatistik kurumunun verilerinden haberimize yansıyan bir kaç konuyu da tekrar hatırlayalım:

"... 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ... 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %12,1 olarak tahmin edildi."

Yine haber'den devam edelim:

İşgücü 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak %53,7 olarak gerçekleşti."

Fakat işte en kritik veriye geçelim:

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %28,1 oldu."

Onca çabaya ve önlem paketine karşılık Türkiye yeterli, güvenli, kayıtlı, eşitlikçi iş sağlayamıyor.

İstihdam verileri, alanında uzmanların ve demokratik kitle kuruluşlarının kamunun öncülüğünde bir Türkiye İstihdam Kurultayı toplanarak;

Bu sorun hakkında kısa, orta vadeli planların tartışılmasını zorunlu kılıyor...

Peki bakalım 'neden ekonomimiz insanımıza yeterince iş olanağı sunamıyor?', tartışalım:

Kamu yatırımları dumura uğramıştır.

Uzun yıllar, özelleştirme etkisiyle istihdamda düşüş yaşanmıştır.

Başka sorunlar da var:

Kayıtlı ekonomi, kurallı iş piyasası noktasında açıklarımız gibi...

İşletme karları faaliyet alanından değil, faaliyet dışı alanlardan...

Vergide adalet, ücretlerde hakkaniyet tesis edilemedi.

Tarımdan sökülen nüfusu sanayi ememiyor...

Bu genel faktörler de istihdamı olumsuz etkiliyor.

Evet, Türkiye gençlerine iş sağlamak, çalışmak isteyen nüfusunu iş gücüne kazandırmak zorunda.

Gelişen istihdam güçlü Türkiye demektir.